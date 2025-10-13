Antichi microbi risvegliati dal ghiaccio dell’Artico: la scoperta che allarma gli scienziati

Un team di ricercatori ha risvegliato i microbi rimasti intrappolati per migliaia di anni nel permafrost dell’Alaska. Lo studio ha rivelato che questi organismi iniziano a produrre anidride carbonica (CO2), sollevando nuove preoccupazioni sull’impatto dello scioglimento dell’Artico sul clima.

I microbi intrappolati per migliaia di anni nei ghiacci dell’Artico possono “risvegliarsi” e iniziare a produrre anidride carbonica (CO2). Lo rivela un nuovo studio dei ricercatori dell’Università del Colorado a Boulder, che hanno provato a rianimare antichi microrganismi estratti dalle pareti del Permafrost Tunnel Research Facility, un sito di studio del permafrost vicino alla città di Fairbanks, in Alaska.

Il tunnel, che si trova a 15 metri sottoterra e si estende per oltre 100 metri nel terreno ghiacciato, offre uno sguardo sulla vita durante il tardo Pleistocene (da 129.000 a 11.700 anni fa).“La prima cosa che si nota entrando [nel tunnel] è che c’è un odore davvero cattivo. Sembra una cantina ammuffita, lasciata lì per troppo tempo – ha affermato il geologo Tristan Caro, che ha condotto la ricerca durante il dottorato presso l’Università del Colorado a Boudler – . Come microbiologo, è molto emozionante perché gli odori interessanti sono spesso microbici”.

Insieme ai colleghi, il dottor Caro ha raccolto campioni di permafrost in alcuni casi risalenti anche a circa 40.000 anni fa, e, una volta portati in laboratorio, li ha immersi in acqua contenente atomi di idrogeno insolitamente pesanti, noti anche come deuterio. I ricercatori hanno quindi incubato i campioni a temperature comprese tra 4 e 12 °C e li hanno esaminati regolarmente per rilevare eventuali cambiamenti nell'attività microbica. “Volevamo simulare cosa accade durante un’estate in Alaska, nelle future condizioni climatiche in cui queste temperature raggiungono le zone più profonde del permafrost” ha aggiunto il dott. Caro.

Nei primi mesi, il team ha notato che i microbi all’interno dei campioni si erano risvegliati dal loro lungo sonno, anche se le colonie crescevano a una velocità ridotta, sostituendo nella maggior parte dei casi soltanto una cellula ogni 100.000 al giorno – generalmente, in condizioni di laboratorio, la maggior parte delle colonie batteriche si rinnova completamente nell’arco di poche ore.

Tuttavia, dopo sei mesi, tutto è cambiato. Alcune colonie batteriche sono diventate fiorenti e hanno iniziato a scomporre la materia organica, rilasciando anidride carbonica. I dettagli dello studio sono stati pubblicati sulla rivista JGR Biogeosciences.

Microbi risvegliati dal ghiaccio che producono CO2

I risultati dello studio hanno ampie implicazioni per la salute dell’Artico e dell’intero pianeta, come osservato dal co-autore dello studio, Sebastian Kopf, professore di scienze geologiche all’Università del Colorado a Boulder.

Oggi, spiega l’esperto, il permafrost si sta sciogliendo a un ritmo allarmante a causa del cambiamento climatico e questa tendenza potrebbe innescare un circolo vizioso.

“Con lo scongelamento del permafrost, i microbi che vivono nel suolo inizieranno a scomporre la materia organica, rilasciandola nell’aria sotto forma di anidride carbonica e metano, entrambi potenti gas serra – ha evidenziato il professor Kopf – . Questa è una delle più grandi incognite nelle risposte climatiche: In che modo lo scioglimento di tutto questo terreno ghiacciato, dove sappiamo che sono immagazzinate tonnellate di carbonio, influenzerà l’ecologia di queste regioni e il tasso di cambiamento climatico?”.