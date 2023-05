Addio a Pale Male, il rapace più celebre di New York morto a 33 anni (che non era un falco) Addio a Pale Male, la celebre poiana codarossa (e non un falco) che da tre decenni nidificava su un edificio della lussuosa Fifth Avenue di New York, innanzi a Central Park.

A cura di Andrea Centini

Nei giorni scorsi è morto Pale Male, un uccello rapace che per oltre 30 anni ha vissuto nel cuore pulsante di New York, nidificando sulla celeberrima Fifth Avenue della Grande Mela assieme alle diverse compagne avute nel corso della sua lunga e appassionante vita. Il suo nome, letteralmente “maschio pallido” nel nostro idioma, fu coniato dalla giornalista e appassionata di birdwatching Marie Winn a causa di un piumaggio più chiaro rispetto a quello tipico della sua specie (Buteo jamaicensis). Proprio sulla specie si è fatta una gran confusione, traducendo letteralmente in italiano il nome comune anglosassone, ovvero red-tailed hawk in falco dalla coda rossa. In realtà, il genere nel nome scientifico (in maiuscolo) indica chiaramente che si tratta di una poiana e non di un falco, e più nello specifico di una poiana della Giamaica (da cui deriva l'epiteto in minuscolo) o poiana codarossa, che è il rapace più diffuso in Nord America.

La differenza tra falchi e poiane è sostanziale, dato che appartengono a due Famiglie completamente differenti, rispettivamente i Falconidi e gli Accipitridi. Le poiane in genere rispetto ai falchi propriamente detti sono più grandi e pesanti, hanno un'apertura alare più ampia, zampe più massicce, artigli più lunghi etc etc. La poiana comune (Buteo buteo) che vive in Italia è facilmente distinguibile da un gheppio (Falco tinnunculus) anche solo per le dimensioni. Ci sono alcuni Accipitridi che vengono normalmente chiamati falchi, come ad esempio il falco di palude, ma nel caso del rapace di New York non ci sono dubbi che si tratti di una poiana e non di un falco.

Al netto di questa doverosa precisazione tassonomica, che spesso coinvolge anche altri animali (ad esempio i cetacei), la storia di Pale Male resta parimenti incredibile. L'uccello arrivò a Central Park nel 1991 – quando aveva un solo anno – e l'anno successivo si stabilì presso un edificio al 927 della Fifth Avenue, la strada dei vip. Lì ha nidificato più e più volte con diverse compagne. Fra esse First Love, Chocolate, Blue, Lola, Lima, Zena e altre. Alcune sono morte dopo aver predato topi avvelenati, altre sono sparite dopo gli attentati dell'11 settembre, mentre di altre ancora non si sa più nulla (questi uccelli sono spesso vittime di incidenti stradali).

La presenza di Pale Male nel corso degli anni ha attirato numerosi fotografi naturalisti e semplici appassionati, desiderosi di cogliere il rapace in volo o durante il trasporto delle prede al nido. Sono decine i pulli nati dalle sue relazioni, che oggi, adulti, nidificano a Central Park e nelle aree limitrofe nel cuore di New York. La storia della poiana ricevette un balzo di notorietà nel 2004, quando i proprietari dell'edificio in cui nidificava decisero di sfrattarlo, facendo rimuovere il nido per supposti problemi di igiene e sicurezza. A seguito delle proteste di animalisti e alcuni residenti – compresa la compianta attrice Mary Tyler Moore – il nido fu rimesso al proprio posto e Pale Male poté continuare la sua vita regolare nella metropoli (anche se nel 2005 non ebbe figli con la compagna Lola, a causa di alcune punte in acciaio della nuova infrastruttura, rimosse in seguito). Pale Male divenne così famoso che gli dedicarono una canzone, diversi documentari e centinaia di articoli sui giornali. Fu eletto anche come mascotte della scuola elementare P.S. 6 – The Lillie Devereaux Blake School, considerata la più prestigiosa di New York.

La morte di Pale Male

Pale Male è stato trovato a terra il 16 maggio scorso da un ranger del Central Park, che lo ha immediatamente affidato alle cure dell'esperto di fauna selvatica Bobby Horvat. L'uomo l'ha portato al centro veterinario per analisi e radiografie. “Dopo l'ho portato a casa, dove è rimasto estremamente letargico, debole e incapace di stare sulle zampe. Lo abbiamo sostenuto con cure di supporto, ha mangiato un piccolo pasto e ha ricevuto liquidi e farmaci. Speravamo in qualche miglioramento, ma purtroppo non è andata così”. È morto nel corso della notte. I risultati degli esami, giunti dopo il decesso, hanno rilevato una grave insufficienza renale, evidentemente legata all'età.

C'è chi sospetta che il rapace morto non sia il vero Pale Male, ma un suo sostituto dal piumaggio simile, che avrebbe preso il posto della vera "star" da diversi anni. Si stima che le poiane codarossa vivano circa 20 anni, dunque alcuni ritengono improbabile che Pale Male possa essere vissuto fino ad oggi, sostenendo che è difficile pensare che il rapace più famoso sia anche il più longevo. Ma non essendo mai stati fatti controlli ornitologici approfonditi, come inanellamenti e test genetici, probabilmente la conferma non l'avremo mai.