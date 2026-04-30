Addio a Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato pioniere del sequenziamento del genoma umano

È morto a 79 anni Craig Venter, lo scienziato americano noto per il suo ruolo cruciale nel sequenziamento del genoma umano. Il suo lavoro ha accelerato diagnosi e cure di numerose malattie, aprendo una nuova era nella medicina moderna.

Craig Venter, pioniere della genomica e protagonista della corsa al sequenziamento del genoma umano

È morto mercoledì, in un ospedale di San Diego, Craig Venter, uno degli scienziati più influenti degli ultimi decenni, noto per il suo ruolo cruciale nel sequenziamento del genoma umano. Aveva 79 anni. La notizia è stata diffusa dal J. Craig Venter Institute, l’istituto del quale Venter era stato fondatore, presidente ed amministratore delegato. La morte è avvenuta in seguito a complicazioni legate a un tumore diagnosticato di recente.

Figura visionaria e spesso controversa, Venter ha rivoluzionato il campo della genomica, contribuendo a rendere più rapido e accessibile lo studio del DNA umano. Il suo lavoro ha avuto un impatto diretto sul progresso della medicina, facilitando la diagnosi precoce e il trattamento di patologie complesse, tra cui malattie cardiovascolari e il morbo di Alzheimer.

Il suo nome è indissolubilmente legato alla storica competizione tra la sua azienda privata, Celera Genomics, e il Progetto Genoma Umano finanziato dai National Institutes of Health (NIH). Nel 2000, le due iniziative annunciarono congiuntamente la prima bozza del genoma umano, un risultato epocale che segnò una svolta nella storia della scienza.

Durante quell’annuncio, l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton sottolineò la portata rivoluzionaria della scoperta, affermando che l’umanità stava iniziando a “imparare il linguaggio con cui Dio ha creato la vita”. Parole che riflettevano l’enorme aspettativa verso una nuova era di prevenzione e cura delle malattie.

Venter, noto per il suo approccio diretto e ambizioso, definì quel momento “un nuovo punto di partenza” per la scienza. Nonostante i successi, negli ultimi anni aveva espresso una visione più cauta sui risultati concreti ottenuti dalla genomica, sottolineando come molte promesse fossero ancora in fase di realizzazione.

Chi era Craig Venter: carriera e visione scientifica

Nato a Salt Lake City , nello Utah, il 14 ottobre 1946, Venter iniziò la sua formazione accademica presso il College of San Mateo in California e in seguito si trasferì all’Università della California a San Diego, dove conseguì laurea e dottorato negli anni ’70. La sua vocazione scientifica nacque dopo l’esperienza come paramedico della Marina durante la guerra in Vietnam, un periodo che lo segnò profondamente anche sul piano personale. Dopo aver lavorato come professore associato e successivamente come professore ordinario presso la State University of New York a Buffalo, è entrato a far parte dei National Institutes of Health (NIH) nel 1984.

Nel corso della sua vita, Venter ha fondato e guidato diverse aziende innovative nel campo della biotecnologia, tra cui Human Longevity Inc., con l’obiettivo di utilizzare la genomica per individuare precocemente le malattie. Nonostante una diagnosi di cancro alla prostata nel 2016, superata con successo, non smise mai di lavorare né di coltivare le sue passioni, tra cui la vela.

Negli ultimi anni si definiva “semi-pensionato”, ma continuava a essere attivamente coinvolto nella ricerca e nello sviluppo scientifico. Fino alla fine, ha incarnato lo spirito di un pioniere determinato a spingere oltre i confini della conoscenza.

Craig Venter e il sequenziamento del genoma umano

Il contributo di Craig Venter al sequenziamento del genoma umano rappresenta uno dei traguardi più importanti della scienza moderna. Al centro della sua visione c’era il cosiddetto sequenziamento shotgun dell’intero genoma, un metodo rapido e innovativo che puntava a ottenere risultati in tempi molto più brevi rispetto agli approcci tradizionali.

Questa tecnica, tuttavia, fu respinta dal Progetto Genoma Umano, che la considerava troppo imprecisa per affrontare la complessità del DNA umano. Per Venter, quel rifiuto non fu un ostacolo ma un’opportunità: decise infatti di portare avanti la sua strategia in autonomia, cercando finanziamenti privati. Fu così che nacque Celera Genomics, una società con un modello innovativo anche sul piano economico. L’idea era quella di sviluppare dati genomici e renderli disponibili tramite abbonamento, introducendo per la prima volta una dimensione commerciale in un campo fino ad allora dominato dalla ricerca pubblica.

L’ingresso di Celera nella competizione globale mise pressione al Progetto Genoma Umano e spinse diversi gruppi ad accelerare la ricerca, trasformando il sequenziamento del genoma umano in una corsa scientifica senza precedenti. Il risultato arrivò nel 2000, quando Venter e il progetto pubblico annunciarono congiuntamente la prima bozza di genoma umano.

A questa rivoluzione si aggiunse un altro traguardo decisivo nel campo della biologia sintetica. Il lavoro di Craig Venter portò infatti alla creazione della prima cellula batterica autoreplicante controllata da un genoma sintetico, progettato al computer e costruito chimicamente.

Si trattò di una dimostrazione senza precedenti: il DNA non era più soltanto qualcosa da leggere e decifrare, ma anche da progettare e “scrivere”. Questo risultato aprì nuove prospettive nella ricerca, mostrando che i genomi possono essere costruiti a partire da componenti chimici e avviati per controllare il funzionamento di una cellula vivente.