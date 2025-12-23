A che punto è la costruzione della nuova diga di Genova: gli aggiornamenti sui lavori

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Occidentale | Foto dei lavori in corso

I lavori per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova proseguono secondo i programmi. Ad aggiornare sullo stato di avanzamento dei cantieri è una nota del Consorzio Pergenova Breakwater, incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di occuparsi del progetto. Il consorzio è guidato dalla società italiana di costruzioni e infrastrutture Webuild, con la partecipazione di Fincantieri e Fìncosi.

I lavori per la nuova diga, il cui obiettivo sarà permettere l'ingresso nel porto di Genova navi cargo più grandi di quelle che oggi possono accedere all'attuale diga e offrire una protezione maggiore dal moto ondoso, sono iniziati nel 2023. L'opera, realizzata in mare aperto, poggerà su un fondale per cui sono state utilizzate oltre 2.200 tonnellate di ghiaia e prevede una struttura a cassettoni. I più grandi, la cui costruzione è iniziata questa estate, sono lunghi più di 60 metri e alti più di 30.

A che punto sono i lavori

Il consorzio Pergenova Breakwater fa sapere che i lavori si stanno avvalendo di sistemi di rilevazione geotecnica molto sviluppati, necessari per operare ad elevate profondità. Rassicura anche che "le analisi condotte sul consolidamento dei fondali e sul posizionamento dei cassoni confermano la solidità delle soluzioni strutturali adottate". Il costante monitoraggio dell'area – prosegue il consorzio – ha prodotto riscontri positivi che rendono possibile andare avanti con i lavori "in piena sicurezza e stabilità".

Per quanto riguarda l'aspetto della sostenibilità, le realtà coinvolte nel progetto garantiscono di aver fatto proprie le raccomandazioni fornite dalle commissioni ministeriali e dagli organismi scientifici coinvolti per proseguire il progetto nel rispetto dell'ecosistema marino.

I recenti passaggi amministrativi e le valutazioni degli organismi competenti avrebbero inoltre confermato – aggiunge il consorzio – che tutto l'iter procedurale è stato svolto in modo regolare e corretto. Pergenova Breakwater è pronta quindi a proseguire nel progetto verso quella che definisce "un modello di riferimento per l’ingegneria marittima globale e un asset fondamentale per la logistica nazionale".