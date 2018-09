Come si temeva, purtroppo è salito di ora in ora il bilancio dei morti e delle distruzioni causate nelle scorse ore dal tifone Jebi il più potente degli ultimi 25 anni ad abbattersi sul Giappone. Secondo l'ultimo rapporto delle autorità locali, infatti, i morti sono saliti a undici mentre sono centinaia i feriti con danni incalcolabili a infrastrutture pubbliche ed edifici privati. Diverse le persone sbalzate via dalla furia del vento o colpite da oggetti volanti sradicati dalle raffiche del tifone Jebi che hanno raggiunto i 215 chilometri orari. Si tratta però di un bilancio ancora provvisorio perché le operazioni di soccorso proseguono ancora tra mille difficoltà dovute sempre al maltempo che continua a imperversare e gli avvisi di evacuazione nelle regioni centro-occidentali dell'arcipelago restano in vigore.

Ad almeno 1,2 milioni di persone è stato chiesto di abbandonare le proprie case e raggiungere i rifugi e si calcola che quasi 2,3 milioni di abitazioni, nel centro e nell’ovest del paese, siano prive di energia elettrica. La prima ad essere colpita è stata la prefettura di Tokushima, poi il Tifone ha proseguito costeggiando la città di Kobe e imperversando su Osaka e Kyoto, toccando anche agli altri centri del paese. A dimostrazione della furia del tifone le terribili immagini di una petroliera che ha urtato il ponte di collegamento tra la città di Izumisano e l'aeroporto internazionale di Kansai, il terzo scalo del paese nel frattempo allagato. Il ministero dei Trasporti nipponico ha reso noto che una delle piste dell'aeroporto, costruito su un'isola artificiale, è completamente sommersa dall'acqua, e 3mila persone sono bloccate all'interno dello scalo con problemi di elettricità e accesso limitato ad internet.

In tutta la giornata di martedì del resto sono stati cancellati più di 700 voli aerei mentre non si contano le interruzioni dei trasporti ferroviari, incluse le linee dei treni super veloci e i collegamenti autostradali nella regione del Kansai. A Kyoto diverse persone sono rimaste ferite a seguito del crollo del soffitto in vetro della stazione ferroviaria. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale, il tifone Jebi proseguirà fino al versante occidentale dell’isola di Hokkaido, per poi perdere di intensità fino a trasformarsi in tempesta tropicale.