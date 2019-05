Terribile scoperta nelle scorse ore a Palermo dove alcuni abitanti del quartiere Noce si sono imbattuti in una drammatica scena: a terra, in strada, giaceva il corpo senza vita di una donna, conosciuta in zona perché abitava poco lontano. La vittima è una signora di 44 anni di nazionalità polacca che giaceva in strada, in via Settembrini, con una profonda ferita alla testa. Sono stati proprio i residenti a chiamare la polizia e i soccorsi sanitari del 118 ma in realtà, all'arrivo della prima volante dell'ambulanza sul luogo indicato, per la donna non c'era già più niente da fare. I medici hanno solo potuto accertare il decesso sul posto. La tremenda scoperta sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, quando alcuni residenti che passavano a piedi hanno scorto il corpo a terra.

Sul posto, oltre agli agenti della squadra mobile del capoluogo siciliano, a cui sono state affidate le indagini, sono accorsi anche i loro colleghi della polizia scientifica per i rilievi del caso che aiuteranno a fare luce sull'accaduto. A destare sospetti è quella ferita alla testa che però, secondo una prima analisi da parte del medico legale, potrebbe essere compatibile anche con una caduta violenta a terra. I vicini, sentiti dagli agenti, in realtà hanno raccontato che proprio ieri pomeriggio, giovedì 9 maggio, la donna aveva litigato con il compagno.

Maggiori certezze sulle cause della morte della quarantaquattrenne arriveranno sicuramente dall'autopsia sul cadavere, già disposta dall'autorità giudiziaria, che sarà svolta nei prossimi giorni. Intanto gli inquirenti hanno rintracciato il compagno della donna, un palermitano di 43 anni che con la vittima condivideva l'abitazione nello stesso quartiere dove è stato rivenuto il corpo. L'uomo è stato interrogato per ricostruire gli ultimi spostamenti suoi e della vittima.