in foto: Angela Merkel al suo quarto mandato come cancelliera di Germania (Getty).

Che Angela Merkel fosse tra le donne più potenti del mondo lo si sapeva da tempo, ma da oggi ha raggiunto un nuovo record: è stata eletta per la quarta volta cancelliere della Germania dopo aver incassato la fiducia del Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco. Merkel guiderà una nuova edizione della Grosse Koalition fra Unione (Cdu-Csu) e Spd, a cui avevano dato il via libera gli iscritti al Partito Socialdemocratico nel corso di un referendum interno svoltosi all'inizio del mese. Tuttavia, per raggiungere la cosiddetta "maggioranza del cancelliere" erano necessari 355 voti: lei ne ha ottenuti 364, quindi 9 in più rispetto a quelli richiesti, ma molti meno dei 399 della coalizione di maggioranza. "Non mi sarei mai aspettato un dissenso così ampio", ha commentato Wolfgang Kubicki, numero due dei liberali tedeschi, aggiungendo che "non è certo un buon segnale per l'inizio di questo governo".

Tuttavia, nonostante la maggioranza risicata, il Paese è riuscito ad avere un governo stabile sei mesi dopo le elezioni dello scorso 24 settembre, con le quali si era aperta una lunga fase di incertezza politica, ed anche l'Europa può tirare un sospiro di sollievo. Merkel, che per la prima volta si è presentata al Bundestag accompagnata dal marito Joachim Sauer e dal figlio Daniel, ora incontrerà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier da cui riceverà la nomina formale a cancelliera e poi tornerà al Parlamento per il giuramento. Nelle prossime ore anche il nuovo governo sarà nominato dal presidente nel castello di Bellevue. Classe 1954, eletta per la prima volta al Bundestag nel 1990 all'età di 35 anni, Merkel è dal 22 novembre 2005 Cancelliera federale della Germania. Nel corso della sua lunga carriera politica è stata anche presidente del Consiglio europeo e presidente del G8, la seconda donna nella storia a ricoprire questo ruolo dopo l'inglese Margaret Thatcher.