Via libera al quarto governo tedesco guidato da Angela Merkel. Gli iscritti alla Spd, il Partito Socialdemocratico di Germania, si sono espressi a favore di una terza riedizione dell'alleanza con i conservatori della Cdu/Csu, ribattezzata Grosse Koalition, nel corso di un referendum, che si è svolto nella giornata di ieri, sabato 3 marzo, raggiungendo il 66%. Era atteso un risultato sul filo, ma la risposta è stata" netta", come ha commentato la Cancelliera. Il Paese avrà così un governo stabile sei mesi dopo le elezioni dello scorso 24 settembre, e anche l’Europa può sentirsi sollevata dall'esito delle votazioni.

Il referendum si è svolto fra gli oltre 463mila tesserati alla socialdemocrazia, al termine di una conta dei voti per posta andata avanti per tutta la notte. Sugli oltre 363 mila voti validi, i sì all’alleanza di governo con la Cdu-Csu sono stati 363.494, il 66%, un consenso inferiore a quello dell’analoga consultazione di quattro anni fa, quando i sì furono oltre il 76%, ma nelle condizioni attuali è una solida maggioranza, perfino superiore alle attese. Solo in 123.329 hanno votato invece contro. Questo risultato apre ore la strada ad un nuovo governo, che vedrà probabilmente la luce intorno alla metà del mese di marzo, forse già mercoledì 14, con l’elezione ufficiale a cancelliera, da parte del Bundestag, di Angela Merkel, a cui seguirà la nomina dei ministri.

"Mi congratulo con l’Spd per questo risultato chiaro, e sono lieta di una nuova collaborazione per il benessere del nostro Paese", ha scritto la Merkel sul suo profilo Twitter, mentre Olaf Scholz, il presidente del partito, dopo l’annuncio, ha parlato di "una decisione difficile, da cui il partito stesso è uscito "cresciuto insieme nell’appassionato dibattito se aderire o meno alla Grosse Koalition e proprio questo darà loro "la forza per cominciare sia l’azione di governo, che il processo di rinnovamento interno, già avviato nelle ultime settimane".