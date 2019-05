"I media sono la moderna Agorà? Sono la misura e la forma stessa del nuovo pensiero politico? Le trasmissioni TV influenzano l’evoluzione dei nostri comportamenti sociali? I documentari reinventano la nostra storia?", sono solo alcune delle domande attorno alle quali da oggi si animeranno decine di dibattiti e incontri pubblici per l'edizione 2019 del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in programma da giovedì 2 maggio fino a domenica 5 maggio. La kermesse, organizzata da IL – Idee al Lavoro srl in collaborazione con Dogliani Eventi, associazione culturale che raccoglie le forze civili e imprenditoriali del territorio, è giunta alla sua ottava edizione e vedrà quest'anno la partecipazione di oltre 150 ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della tv, della musica e dello spettacolo in generale, ma anche dal mondo del web, dei nuovi media e da quello imprenditoriale.

Si tratterà di una quattro giorni che trasformerà il paesino in provincia di Cuneo in una sorta di laboratorio nazionale in cui pensare e discutere la televisione di oggi e quella del futuro ma anche del nuovo universo in cui si devono muovere oggi tutti i media. L'edizione 2019 del Festival della tv e nuovi media ha come tema centrale "le Percezioni". "Ciò che vediamo corrisponde alla realtà? L’esistenza oggettiva è vera o è un’illusione? È un’illusione, come il neuroscienziato Beau Lotto ci insegna. Noi cerchiamo di dare un senso a ciò che vediamo e di interpretarlo per “sopravvivere” al meglio. Costruiamo un mondo che ci appare reale perché è utile. Ma la consapevolezza della differenza tra la realtà e le forme con cui è percepita può portare a sviluppare una nuova creatività, ad una innovazione in tutti i campi: dal lavoro ai sentimenti. Ma questa consapevolezza abita in ognuno di noi? E quanto i media influiscono sulle nostre percezioni e sul processo della nostra psiche?" si son chiesti gli organizzatori.

Il programma del festival, ricchissimo di eventi, si apre oggi con "Le parole del Festival", una versione live e di piazza della trasmissione tv di Rai tre Le parole della settimana”. Alle 21 in piazza Umberto I, ci saranno il vice direttore del Corriere della Sera Massimo Gramellini e il vice direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, rispettivamente anche conduttore e autore del programma tv. Da domani poi gli eventi si susseguiranno nel corso di tutte le giornate tra Piazza Umberto I e Piazza Carlo Alberto a Dogliani tra laboratori, riflessioni e approfondimenti. Tra questi ad esempio (dalle 17 di venerdì in Piazza Umberto I) ci sarà l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico che , insieme al direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini, dialogherà di informazione e della sua tutela.