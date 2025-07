A Roma si celebra l’energia del Sole con un’installazione spettacolare Torna al Gazometro il Festival Videocittà, la rassegna dedicata alla visione e alla cultura digitale. Protagonista di questa edizione sarà il Sole, simbolo di energia, luce e vita: attraverso installazioni e performance mozzafiato gli artisti esploreranno il rapporto tra sostenibilità, ambiente e innovazione digitale in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Mancano pochi giorni alla nuova edizione di Videocittà. L'evento 2025 si terrà a Roma dal 3 al 6 luglio e trasformerà il complesso Eni del Gazometro Ostiense, l'area di archeologia industriale più grande d'Europa, in un laboratorio immersivo a cielo aperto. Attraverso videoarte, installazioni multisensoriali, realtà aumentata e dibattiti sul futuro, l'evento ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich è ormai uno dei festival italiani più ambiziosi, in grado di attrarre ogni anno artisti internazionali. Con il tema “Sole” termina quest'anno la quadrilogia iniziata nel 2022 che riflette sul rapporto uomo/natura, iniziata con la Luna e proseguita con la Terra e la Galassia.

Il Sole è la metafora ideale per parlare di energia, cambiamento, trasformazione digitale e sostenibilità ambientale. Non a caso l'installazione simbolo di questa ottava edizione sarà SOLAR, un’installazione site-specific di Quayola, realizzata da Eni (main partner di Videocittà fin dal 2018) e curata da Videocittà in collaborazione con The Bentway Toronto, con la produzione esecutiva di Eventi Italiani. L'opera spettacolare simula digitalmente un ciclo infinito di albe e tramonti, portando in scena un'esperienza immersiva che indaga la materia e la luce come elementi in continua evoluzione.

SOLAR illuminerà la notte romana lasciando gli spettatori a bocca aperta: è un braccio robotico a guidare la danza di centinaia di fasci luminosi che si intrecciano nello spazio, come a disegnare le traiettorie che ricalcano quelle del Sole nel cielo. Un modo, per Eni, di raccontare la transizione energetica non con tecnicismi, ma lasciando parlare la meraviglia di un'energia unica che nasce da soluzioni complementari.

Gli appuntamenti da non perdere saranno tanti, tra spazi musicali integrati con proiezioni visive e momenti talk più riflessivi dedicati alle sfide dell'AI e alle nuove frontiere della cultura digitale. Plenitude dedica al metaverso un viaggio immersivo alla scoperta del Pianeta Futura, Enilive sarà presente invece con ALT, il foodtruck che offrirà un menù firmato dallo chef stellato Niko Romito. In un momento storico in cui il rapporto tra uomo, tecnologia e ambiente è più che mai centrale, Videocittà 2025 si riconferma un osservatorio privilegiato sul futuro: un luogo condiviso dove l'intrattenimento si fonde con l'arte, per creare emozioni e nuove consapevolezze.

