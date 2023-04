Al Fuorisalone 2023 un’installazione-gioco per “viaggiare” verso il futuro della mobilità L’orto Botanico di Brera si trasforma in una innovativa installazione-gioco “Walk the talk – Energia in movimento”, per scoprire le soluzioni per muoversi in città, e non solo, in modo semplice e più sostenibile.

Un percorso pedonale che diventa un viaggio simbolico: è questa l’idea di Walk the talk – Energia in movimento, l’installazione che Eni presenta nella cornice mozzafiato dell’Orto Botanico di Brera, a Milano. Il gioco interattivo che si estende per circa 3500 metri tra alberi e piante promette di raccontare l’attualissimo settore della mobilità sostenibile. Questa vera e propria tavola da gioco, con effetti luminescenti e sonori, è stata presentata nell’ambito della mostra-evento “Design Re-Evolution” organizzata dal magazine Interni in occasione del Fuorisalone 2023 ed è visitabile fino al 26.

Progettata da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati, l’installazione accompagna i visitatori alla scoperta dell’energia e delle nuove soluzioni per muoversi in modo più sostenibile, un’occasione da non perdere e rivolta a tutti: adulti e bambini, giocatori singoli oppure piccoli gruppi. Chiunque abbia voglia di avventurarsi alla scoperta del futuro della mobilità e dell'energia potrà cimentarsi nel percorso ricco di informazioni e curiosità, immersi nel giardino dell’Orto Botanico. Dal car-sharing ai biocarburanti, dalla mobilità elettrica alla rete delle stazioni di servizio, i visitatori potranno partecipare al gioco e sperimentare così un differente punto di vista sul futuro del settore: design, gioco e divulgazione si fondono per stimolare una riflessione collettiva sul tema dell’energia e del nostro rapporto con lo spazio in cui viviamo e ci muoviamo.

La 32° edizione del Fuorisalone diventa un contesto ideale per una riflessione più approfondita sulla necessaria sinergia tra saperi e mestieri diversi: contaminazioni virtuose che non possono che stimolare nuove idee sull’uso e sulla riqualificazione del territorio, sul valore dell’economia circolare, ma anche sull’innovazione tecnologica e su nuove modalità di configurare gli spazi. È proprio Eni a co-produrre la mostra “Design Re-Evolution” di Interni e quindi l’installazione-gioco: un modo in più per confermare l’impegno dell’azienda verso l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050. Un obiettivo che diventa ogni giorno più reale insieme a Eni Sustainable Mobility, la nuova società di Eni che combina la bioraffinazione, il biometano, le soluzioni di smart mobility e la vendita di prodotti e servizi per la mobilità nelle sue oltre 5.000 stazioni di servizio in Italia e all’estero. L’impegno è in continua evoluzione, con proposte diversificate per fornire a tutti i clienti energia pulita e decarbonizzata.

L’energia per la mobilità rimane infatti centrale al Fuorisalone anche con Be Charge, la società di Plenitude (Eni) che oggi ha all’attivo 14.000 stazioni di ricarica elettrica ma che punta a raggiungerne più del doppio entro il 2030, che presenta Connections: un’installazione interattiva che punta a far toccare letteralmente con mano il fluire dell’energia, e il cambiamento verso una direzione comune che ha come meta la transizione energetica. Connections sarà visitabile negli spazi di Opificio 31 (Via Tortona 31) da ieri, 17 aprile, fino al 23.