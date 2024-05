Zeus, “il cane volante”: scagliato via dal tornado nella sua gabbia e trovato vivo a un km di distanza

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Quando la violenza del tornado ha colpito e danneggiato l’abitazione in cui viveva, trascinandolo via con tutta la sua gabbia, i suoi proprietari hanno temuto il peggio ma poche ore dopo per loro è arrivata la lieta telefonata: non solo era vivo ma il cane Zeus era anche in buone condizioni, sdraiato su un materasso a circa un km di distanza. È la storia a lieto fine di un cucciolo di Rottweiler di un anno coinvolto suo malgrado nel tornado che la scorsa settimana ha devastato molte cittadine del Midwest statunitense.

Come hanno spiegato i suoi proprietari ai media locali, il cane era al piano di sopra nella sua gabbia quando il tornado ha colpito la sua casa a Omaha venerdì scorso 26 aprile. La forza del vento lo ha letteralmente lanciato in aria scaraventandolo lontano tra macerie e case distrutte. La sua famiglia lo ha cercato per ore nei dintorni trovando però solo la sua gabbia a circa un chilometro di distanza, rotta e aperta. Di lui, invece, non si trovavano altre tracce.

A questo punto hanno temuto che non si fosse salvato fino a che un addetto del controllo degli animali dell'associazione Nebraska Humane Society non ha individuato il cane quella stessa sera poco lontano. Zeus era sdraiato su un materasso a circa due isolati di distanza, dove è stata trovata la sua gabbia rotta, e probabilmente si stava riposando dopo tutto quello che aveva passato. Una avventura che gli è valsa già il nome di "cane volante". Secondo gli esperti proprio la gabbia di ferro potrebbe avergli salvato la vita evitandogli colpi gravi.

L’esemplare di Rottweiler infatti ha riportato alcune ferite minori nell’incidente ma fortunatamente nessuna grave. "Ha perso alcune unghie della zampa, è un po' rigido su una zampa posteriore e aveva alcuni graffi sul naso ma per quello che ha passato, è stato davvero fortunato” ha confermato a KMTV un responsabile del gruppo di salvataggio.

"I proprietari non erano sicuri che fosse lui, ma abbiamo accertato che era lui attraverso il chip", ha aggiunto l’uomo che si è occupato anche di portarlo in una clinica veterinaria per le prime cure. "Rimarrà con noi finché la sua famiglia avrà bisogno", ha assicurato, spiegando che i proprietari hanno perso casa nel tornado e ora si trovano in un hotel che non ammette cani di grossa taglia.