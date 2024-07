USA, decapita i genitori e il loro cane in casa, poi fugge: trovato in un lago di sangue

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Joseph Gerdvil

Una coppia di anziani e il loro cane sarebbero stati decapitati dal loro stesso figlio in California. I funzionari del dipartimento della contea di Orange hanno risposto ad una chiamata d'emergenza intorno alle 7.30 (ora locale) di martedì 9 luglio per segnalare un "incidente domestico" a San Juan Capistrano.

Una volta sul posto, gli inquirenti hanno detto di essersi trovati di fronte una "scena orribile" coi "corpi decapitati e mutilati" di un uomo e una donna anziani "così come un cane decapitato appartenente alla coppia di coniugi". Le vittime sono Antoinette Gerdvil, 79 anni, e suo marito Ronald Gerdvil, 77 anni. Ad ucciderli sarebbe stato il loro stesso figlio di 41 anni, Joseph Gerdvil, che viveva coi suoi genitori nella loro casa mobile e sarebbe stato trovato "coperto di sangue nelle vicinanze".

La polizia ha poi spiegato che l'uomo avrebbe rubato un golf cart di un'addetto alla manutenzione di un campo, prima che un agente lo localizzasse nei pressi di una pista ciclabile e gli sparasse più volte. L'uomo è stato subito stabilizzato sul posto dopo l'arrivo dei vigili del fuoco della contea di Orange che lo hanno trasportato in un ospedale locale, dove è ricoverato in condizioni critiche. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Le autorità ora stanno cercando di capire i motivi del massacro. Un vicino della famiglia ha detto di aver visto Joseph litigare con suo padre il giorno prima. "Sembrava davvero arrabbiato" ha detto a Fox 11. Un altro vicino ha affermato che Joseph "aveva un problema di droga. Per questo viveva lì e lo tenevano con loro".

Altri hanno invece descritto la famiglia come amichevole e tranquilla. "La signora che viveva lì portava sempre a spasso il suo cane nel quartiere. Tutti sapevano chi era". Un'altra donna ha aggiunto che che Antoinette e Ronald erano una "coppia molto dolce. E a quell'età essere tragicamente assassinati da tuo figlio è semplicemente tragico, punto," ha detto.