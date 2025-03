Guerra Ucraina, news in diretta: attacco di droni a Mosca, due morti e aeroporti chiusi. Zelensky: “Speriamo in risultati concreti dei colloqui”

Immagine di repertorio.

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di martedì 11 marzo. Massiccio attacco di notte con droni sulla regione di Mosca. "La difesa aerea del ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici contro Mosca", ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin su Telegram. Al momento il bilancio è di due morti, stop ai voli in due aeroporti della Capitale russa. Sempre Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto 337 droni ucraini nella notte in diverse zone. Oggi al via i colloqui tra alti funzionari statunitensi e ucraini in Arabia Saudita per la pace all'indomani dell'incontro tra il presidente Zelensky e il principe ereditario saudita, Muhammad bin Salman. Il presidente ucraino offre la tregua, Rubio (USA): "Ceda i territori". Sempre oggi a Parigi è fissato un incontro dei Paesi cosiddetti "volenterosi", pronti a inviare i propri militari in Ucraina per far rispettare un eventuale accordo di pace. Ci sarà anche l’Italia.

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

2 minuti fa 09:12 Sale a due bilancio vittime attacco ucraino a Mosca È salito due il bilancio delle vittime dell'attacco ucraino sulla regione di Mosca: uno dei feriti è deceduto in ospedale. Lo ha reso noto il governatore della regione Andrei Vorobyov. "Purtroppo, un uomo di 50 anni è morto all'ospedale di Vidnoye. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Hanno riavviato il suo cuore quattro volte", ha scritto Vorobyov sul suo canale Telegram. A cura di Ida Artiaco 15 minuti fa 09:00 Cremlino: "Russia deve continuare a difendere i propri interessi" La Russia deve essere sempre pronta a difendere i propri interessi: lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, le cui dichiarazioni sono state riportate dalle agenzie di stampa russe. "Non c'è bisogno di precipitarsi a indossare occhiali rosa: si dovrebbe sempre sperare nel meglio, ma essere comunque preparati al peggio. Dobbiamo essere sempre pronti a difendere i nostri interessi. Molti stanno dicendo che ora gli americani smetteranno di fornire armi, o che hanno già smesso, che ora [l'imprenditore statunitense Elon] Musk spegnerà i suoi sistemi di comunicazione e tutto andrà a nostro vantaggio. Tutto sta già andando bene anche senza questo", ha proseguito. A cura di Ida Artiaco 32 minuti fa 08:42 Ministero Difesa Russia: "Respinto il più massiccio attacco di droni di quest'anno" Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 337 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 337 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio. Secondo quanto riferito, a causa dell'attacco, un dipendente dell'impresa Miratorg situata a Domodedovo, nella regione di Mosca, e' stato ucciso mentre altri due dipendenti sono rimasti feriti. Inoltre, sei persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste ferite a Vidnoje, sempre nella regione di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che l'attacco sarebbe legato alla visita a Mosca del segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Feridun Sinirlioglu. A cura di Ida Artiaco 53 minuti fa 08:21 Ripresa circolazione treni vicino Mosca dopo attacco con droni È ripresa la circolazione dei treni dalla stazione dell'aeroporto di Domodedovo a Mosca, interrotta in seguito all'attacco con droni partito dall'Ucraina. Ne ha dato notizia il capo della municipalità della cittadina, Yevgenia Khrustalyova. "I servizi ferroviari sono stati ripristinati. Sono state lanciate ulteriori linee di autobus dirette a Mosca", ha detto Khrustalyova sul suo canale Telegram. La caduta di detriti di droni ha causato lievi danni alle infrastrutture ferroviarie della stazione di Domodedovo. Non vi sono stati feriti. A cura di Ida Artiaco 59 minuti fa 08:16 A Parigi il summit dei Paesi “volenterosi” per mandare truppe in Ucraina Oggi, 11 marzo, a Parigi è fissato un incontro dei Paesi cosiddetti ‘volenterosi’, pronti a inviare i propri militari in Ucraina per far rispettare un eventuale accordo di pace. Ci sarà anche l’Italia, ma il governo Meloni ha sottolineato che la sua presenza sarà da Paese “osservatore”. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 08:10 Zakharova: "Witkoff? Contatti con Usa in corso" La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova non ha voluto confermare, ma neppure ha smentito, la possibilità di una visita a Mosca dell'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff. "I contatti bilaterali con gli Stati Uniti in questo momento sono piuttosto intensi e livello e formati sono spesso concordati all'ultimo minuto", ha detto ai giornalisti, a quanto riporta l'agenzia Itar Tass. "Vi terremo informati", ha aggiunto. La notizia di una possibile missione di Witkoff a Mosca, per incontrare il presidente Vladimir Putin, era trapelata ieri sulla stampa americana. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 08:04 Rubio ringrazia bin Salman "per il ruolo nella pace in Ucraina" Marco Rubio ha ringraziato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman "per aver ospitato ancora una volta gli Stati Uniti nei colloqui per aiutare a risolvere la guerra in Ucraina e garantire una pace duratura". Lo riferisce il dipartimento di Stato nel comunicato sul loro incontro. Il segretario di Stato americano e bin Salman hanno avuto un colloquio di oltre due ore prima dell'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Ucraina che inizieranno oggi. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz ha partecipato all'incontro. In agenda anche "la situazione nello Yemen e i terroristi Houthi che minacciano il commercio globale, gli interessi americani, i cittadini e le infrastrutture saudite". "Il Segretario ha parlato anche della Siria e dei modi per promuovere un governo stabile, libero dal terrorismo" oltre che della ricostruzione a Gaza che "non deve includere alcun ruolo per Hamas". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:44 Kiev: "Nella notte un missile e 126 droni russi contro l'Ucraina" Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un missile balistico Iskander-M e 126 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze, 79 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina, aggiungendo che anche il missile è stato distrutto, mentre 35 droni-esca nemici sono caduti in zone aperte. I velivoli senza pilota abbattuti sono stati intercettati nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernigov, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Odessa e Kherson. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:36 Russia: "Abbattuti 337 droni, 91 in regione di Mosca" La Russia ha abbattuto 337 droni ucraini in diverse regioni durante la notte, tra cui 91 attorno a Mosca, ha affermato il ministero della Difesa in una dichiarazione questa mattina. Altri 126 droni sono stati abbattuti nella regione di Kursk al confine con l'Ucraina, secondo la dichiarazione. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:36 Team Ucraina a Gedda: "Difenderemo nostri interessi" È arrivata a Gedda la delegazione ucraina che partecipa oggi all'incontro con il segretario di Stato americano Rubio e il consigliere Usa alla sicurezza nazionale Mike Waltz. A darne notizia su Telegram e' stato il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andri Yermak, che guida il team di Kiev. "La squadra è al suo posto. Stiamo preparando il lavoro", ha scritto. Insieme a Yermak sono in Arabia Saudita il consigliere del presidente Pavlo Palisa, e i ministri degli Esteri e della Difesa, Andrii Sybiha e Rustem Umerov. Yermak ha anche delineato la posizione ucraina durante l'incontro: "Difesa degli interessi ucraini, una visione chiara per la fine della guerra". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:32 Zelensky ringrazia principe bin Salman: "Speriamo in risultati concreti con negoziati Usa-Ucraina" "La squadra ucraina rimarrà a Gedda per lavorare con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto. La posizione ucraina durante l'incontro sarà assolutamente costruttiva". Così il presidente ucraino Zelensky su Telegram dopo il "piacevole" incontro con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. "Grazie – scrive il leader ucraino – per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:28 Mosca: droni lanciati sulla capitale, scali chiusi e treni bloccati Un totale di 73 droni ucraini che prendevano di mira la capitale russa sono stati abbattuti in un massiccio attacco martedì mattina, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov ha parlato di un morto per i detriti e tre feriti. I voli sono stati limitati in entrata e in uscita da quattro aeroporti: Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky. L’ente del trasporto aereo ha anche limitato i voli in entrata e in uscita dagli aeroporti nelle regioni di Yaroslavl e Nizhny Novgorod. Si tratterebbe del più grande attacco contro Mosca degli ultimi mesi nel giorno dei negoziati Usa-Ucraina in Arabia Saudita. Anche il traffico ferroviario attraverso la stazione ferroviaria di Domodedovo è stato brevemente interrotto, hanno riferito funzionari. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:23 Mosca: "1 persona è morta e 3 sono rimaste ferite nell'attacco con droni nella notte" Il "massiccio" attacco di droni ucraini contro Mosca avvenuto nella notte ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite altre tre. Lo ha riferito il governatore regionale Andrei Vorobyov su Telegram, precisando che "oggi alle 4 del mattino è iniziato un massiccio attacco di droni su Mosca e la regione di Mosca. Al momento, sappiamo di 1 morto e 3 feriti". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:19 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi martedì 11 marzo La notizia più importante di oggi, martedì 11 marzo, riguarda l'attacco notturno contro Mosca. "La difesa aerea del ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici contro Mosca", ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin su Telegram. "Al momento, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno abbattuto 69 droni nemici che volavano verso Mosca", ha aggiunto in un post successivo. Secondo il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov, almeno una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite. Chiusi due aeroporti. Intanto, proseguono in Arabia Saudita gli incontri per il piano di pace: oggi previsto l'atteso colloquio tra delegazione americana e quella ucraina. A cura di Ida Artiaco