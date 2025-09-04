Yacht di lusso appena varato affonda dopo 15 minuti e il proprietario si getta in mare: era costato 1 milione

Lo yacht di lusso Dolce Vento è affondato 15 minuti dopo il varo nelle acque della Turchia. L’imbarcazione, costata 1 milione di dollari, si sarebbe capovolta per un problema di stabilità. Salvo l’equipaggio, che si è gettato in acqua dalla barca per raggiungere a nuoto la riva.

Lo yacht Dolce Vento

Lo yacht di lusso Dolce Vento è affondato al largo delle coste della Turchia appena 15 minuti dopo il suo viaggio inaugurale. Un "incidente" da film comico, con i membri dell'equipaggio costretti a tuffarsi in acqua in preda al panico e a raggiungere la riva a nuoto. Nessuno è rimasto ferito, ma l'imbarcazione di lusso è rimasta inevitabilmente danneggiata.

L'incidente si è verificato martedì nel distretto di Eregli a Zonguldak, nel nord della Turchia. Lo yacht era stato consegnato da Istanbul ed era alla sua prima uscita. La sua vita in mare è durata però giusto 15 minuti: lo yacht si è infatti capovolto poco lontano dalla riva in maniera rapida e inesorabile. La Guardia Costiera e le autorità portuali hanno istituito un perimetro di sicurezza attorno allo yacht per prevenire altri incidenti.

I funzionari del cantiere navale hanno confermato che le indagini sulle cause che hanno portato all'affondamento sono in corso. Sono previste ispezioni tecniche sullo yacht per determinare il motivo del capovolgimento appena 15 minuti dopo il varo. La Dolce Vento sarà sottoposta a controlli per guasti meccanici, problemi di stabilità ed errori operativi.

Lo yacht aveva dimensioni di oltre 25 metri e un valore di quasi 1 milione di dollari. Secondo le prime informazioni date dalle indagini, ad affondare a 200 metri dalla riva in 15 minuti l'imbarcazione sarebbe stato un problema di stabilità della struttura.

Dolce Vento era stato progettato circa due anni e mezzo fa ed è stato realizzato presso il cantiere Medyılmaz Shipyard. Lo yacht rappresentava uno dei progetti di maggior importanza per il gruppo costruttore. Secondo quanto reso noto, a bordo vi erano l'armatore, il comandante e due membri dell'equipaggio. Nessuno di loro ha riportato danni e tutti sono riusciti a raggiungere la riva senza problemi.