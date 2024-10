video suggerito

“Vorrei una pizza, sono bloccata qui”, donna chiama il numero di emergenza e fa arrestare l’aggressore È accaduto in Florida, nella contea di Volusia, dove la telefonata della vittima ha fatto scattare immediatamente l’intervento degli agenti che sono intervenuti sul posto e hanno arrestato un 27enne accusato di tentata violenza sessuale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Salve, vorrei ordinare una pizza. Sono bloccata qui" è la telefonata al numero di emergenza che ha permesso a una donna statunitense di ingannare il suo aggressore conducendo gli agenti di polizia sul posto per farlo arrestare. È accaduto in Florida, nella contea di Volusia, dove la telefonata ha fatto scattare immediatamente l'intervento degli agenti che sono intervenuti sul posto, un campo isolato, dopo aver identificato il luogo tramite lo stesso cellulare.

In manette è finito Luis Diego Hernandez-Moncayo, un uomo di 27 anni che è stato arrestato e accusato di tentata violenza sessuale, violenza tramite strangolamento e sequestro di persona. La vittima ha raccontato che i due erano andati al campo per bere ma che l'uomo è diventato violento aggredendola e trattenendola dopo aver assunto droga.

A quel punto lo stratagemma di fare finta di chiamare una pizzeria per farsi consegnare una pizza. "Posso avere una pizza? Una al salame piccante e formaggio extra" dice la donna. Nella telefonata il centralinista le chiede se sa che sta chiamando il 911. "Sì, sono sicura che sto chiamando quel numero. Cerco di prendere una pizza", risponde la donna facendo scattare l'allarme. Il soccorritore chiede quindi alla donna se conosce la sua posizione. "No, fondamentalmente no, sono bloccata qui" risponde lei.

Durante la conversazione la vittima è stata anche in grado di dire che era trattenuta da un uomo che non era armato e che era ferita. L'operatore infine le dice di rimanere il più possibile al telefono per rintracciare la posizione. Lo sceriffo Michael J. Chitwood ha detto che gli agenti sono riusciti a rintracciare la donna in un campo a Pierson dopo aver camminato al buio e aver sentito musica ad alto volume.

"Hanno trovato Hernandez-Moncayo sopra una donna che urlava", ha spiegato, aggiungendo: "Non ho parole per descrivere l'eccellente lavoro e l'intelligenza di questa vittima che ha trovato il modo di chiedere aiuto".