Volo di linea Air France entra per errore in una zona di guerra: paura per i 238 passeggeri a bordo

L'”incidente” non ha avuto gravi conseguenze per i 238 passeggeri e i 12 membri dell’equipaggio del volo Air France.

Un episodio ad alto rischio di sicurezza si è verificato martedì scorso in uno scalo della Costa d'Avorio, quando un Airbus della Air France proveniente da Parigi ha violato involontariamente il perimetro di una zona militare riservata.

Il velivolo, giunto nella città di Abidjan dopo circa sei ore di navigazione dalla capitale francese, trasportava 250 persone tra i 238 passeggeri e i 12 membri dell'equipaggio. L'atterraggio si è svolto regolarmente alle 19:27 ora locale, ma durante la fase di rullaggio verso il gate la situazione è precipitata.

Nonostante le chiare raccomandazioni della torre di controllo, che aveva indicato il percorso corretto attraverso una pista di rullaggio parallela destinata all'aviazione civile, i piloti hanno imboccato una traiettoria sbagliata. La svolta errata ha condotto l'aeromobile direttamente verso l'area riservata alle forze armate ivoriane.

Le conseguenze dell'incidente non si sono limitate al comprensibile allarme di sicurezza. I quasi trecento passeggeri hanno dovuto attendere ore prima di poter sbarcare, mentre mezzi speciali riportavano il velivolo nella zona corretta dell'aeroporto. Il collegamento serale verso Parigi è stato inevitabilmente soppresso, creando gravi disagi.

Air France ha anche inviato un team tecnico da Parigi ad Abidjan per ispezionare il carrello d'atterraggio e gli pneumatici del velivolo alla ricerca di eventuali danni subiti durante il rullaggio sulla superficie non standard.