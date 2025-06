Volo Berlino-Milano colpito da supercella temporalesca: atterraggio di emergenza e 9 feriti, tre in ospedale

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un volo di linea Ryanair partito da Berlino e diretto a Milano è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo essere stato colpito da una supercella temporalesca che ha provocato violente turbolenze all’aereo e causato il ferimento di 9 persone a bordo. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 20:25, su cieli della Germania e ha costretto il comandante a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell'Alta Algovia.

La tempesta meteorologica, che ha causato danni anche a terra con alberi divelti e case scoperchiate, ha colpito in pieno il velivolo con 179 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, sballottandolo violentemente. A bordo diverse persone sono state sbalzate dai sedili riportando ferite lacero contuse agli arti e alla testa o problemi alla schiena per il colpo di frusta.

Dopo l’allarme lanciato dal comandate alla torre di controllo, il volo è stato dirottato su Memmingen, poiché le condizioni meteorologiche rendevano impossibile l'atterraggio all'aeroporto di Monaco. L’aereo infine è atterrato in sicurezza e senza ulteriori incidenti circa venti minuti dopo, alle 20:44.

A terra i nove passeggeri feriti sono stati soccorsi dai sanitari per le cure del caso, tra di loro otto passeggeri e un membro dell'equipaggio, il più piccolo di soli due anni. Fortunatamente dopo i controlli, nessuno è risultato grave. Tre le persone trasportate comunque in ospedale per ulteriori accertamenti: una donna di 59 anni che ha lamentato forte mal di schiena, un'altra donna che ha riportato una lacerazione alla testa e il suo bambino di due anni che ha riportato diverse contusioni.

A scopo precauzionale, tutti i passeggeri sono stati visitati dai soccorritori per verificare eventuali lesioni ma gli altri feriti sono stati dimessi dopo aver ricevuto cure ambulatoriali. Come spiega la polizia locale, l'autorità per l'aviazione della Baviera meridionale non ha autorizzato un volo di collegamento e così la compagnia aerea ha dovuto organizzare dei trasferimenti in autobus per far proseguire il viaggio ai passeggeri del volo.

Anche i servizi di emergenza tedeschi hanno avuto molto da fare durante la notte a causa del maltempo in Germania: nel Baden-Württemberg, la tempesta ha danneggiato diverse case a Ulm dove un tornando ha scoperchiato i tetti. Alberi caduti e danneggiamenti anche nell'Alta Baviera settentrionale e nell'Alto Palatinato, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.