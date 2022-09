Violenze sessuali su ragazzine, condannato dopo 25 anni: “Ci dava 50 centesimi dopo gli abusi” A distanza di 25 anni da quei terribili fatti l’uomo è stato condannato da un tribunale inglese a sei anni e cinque mesi di prigione per abusi sessuali.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe approfittato della fragilità di due ragazzine per abusare di loro per anni, minacciandole costantemente per evitare che raccontassero tutto ma a distanza di 25 anni da quei terribili fatti l’uomo è stato condannato da un tribunale inglese a sei anni e cinque mesi di prigione per abusi sessuali.

Il 64enne Malcolm Shipman è stato ritenuto colpevole di quattro capi di imputazione per abusi su minori commessi contro due ragazzine tra il 1988 e il 1997. Per anni le vittime, che ora sono adulte, hanno taciuto fino a trovare la forza e il coraggio di denunciare quanto subito. "Abbiamo fatto questo per impedirgli di colpire altre ragazzine e per dire finalmente la verità e ottenere giustizia per quello che ci è successo" hanno detto le vittime.

All’epoca dei fatti Shipman era proprietario di un pub e locale di musica rock e metal a Wakefield, poi demolito, che approfittando del suo ruolo e della minore età delle ragazzine avrebbe abusato di loro palpeggiandole e convincendole a compiere atti sessuali su di lui .

Dopo gli abusi l’uomo le minacciava dava loro anche la piccola somma di denaro per comprare il loro silenzio. “Ci dava 50 centesimi dopo gli abusi ma ci avvertiva anche di tacere o ci sarebbero state delle conseguenze” hanno raccontato infatti le due vittime

“Sono stato maltrattata ma all'epoca non lo sapevo. Sono stata manipolata nel pensare che fosse normale. Per anni mi sono chiesta cosa fosse giusto o sbagliato. Sono arrabbiata per non aver mai difeso me stesso. Di conseguenza c'è molto dolore e sofferenza. Non credo che supererò mai questo abuso e questo trauma” ha dichiarato una delle vittime

L’uomo si è professato innocente ma la Teesside Crown Court lo ha condannato a sei anni e cinque mesi di prigione dopo il primo arresto per i reati di abuso quattro anni fa. Gli è stato anche ordinato di firmare sul registro degli autori di reati sessuali.