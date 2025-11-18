Violento scontro tra auto e camion in Germania: morte quattro persone, anche una bimba di 7 anni

Esteri
Un violento scontro tra camion e auto ha causato la morte di quattro persone, tra cui una bambina di 7 anni: la tragedia è avvenuta sulle strade della Renania-Palatinato, in Germania.
A cura di Giorgia Venturini
Gravissimo incidente in Germania. Un violento scontro tra camion e auto ha causato la morte di quattro persone, tra cui una bambina di 7 anni. La tragedia è avvenuta sulle strade della Renania-Palatinato. A perdere la vita sono state le persone a bordo dell'auto – ovvero un uomo di 45 anni, una donna di 42 anni e una bambina di sette anni – e l'autista del camion di 53 anni.

Stando alle prime informazioni, la dinamica dell'incidente è ancora sconosciuta. Tutti i rilievi e le indagini del caso sono state affidate alle Questura di Treviri. Altri automobilisti avevano subito allertato i soccorsi, ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che accertare i decessi. Inutili tutti i tentativi dei medici di rianimare le vittime.

Un punto di contatto per i parenti è stato allestito presso il centro comunitario di Newel, ha scritto la polizia. La Procura di Treviri intanto ha commissionato una perizia per capire la ricostruzione esatta dell'impatto.

Articolo in aggiornamento 

Esteri
