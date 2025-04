Violentarono una ragazza a Londra filmandosi, due italiani condannati a 7 anni e mezzo

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Due giovani italiani, il venticinquenne Ferdinando Orlando e il ventiseienne L. C., sono stati condannati entrambi a sette anni e mezzo di carcere per lo stupro di una giovane donna avvenuto in un nightclub di Soho, a Londra, il 26 febbraio del 2017. A dar notizia delle condanne nei confronti dei due italiani è l'emittente Sky News e altri media britannici. I due giovani, che avevano ripreso le immagini dell'incontro con la ventitreenne con un cellulare, avevano sostenuto che si era trattato di un rapporto consensuale. Lo scorso ottobre erano stati giudicati colpevoli, ma il giudice aveva deciso che potevano rimanere in libertà in attesa di conoscere l'entità della pena. Secondo quanto ricostruito, i due avevano incontrato la ragazza sulla pista da ballo ad Argyll Street ed entrambi avevano iniziato ad avvicinare la giovane, che era visibilmente ubriaca. Due minuti dopo il primo incontro, i due italiani portarono la donna in uno sgabuzzino e la violentarono. I due avevano ripreso le immagini dello stupro con un telefono e, stando a quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale, si sarebbero poi dati alla fuga, abbracciati e dato il cinque, congratulandosi a vicenda.

La vittima fu operata per le lesioni riportate – La giovane donna fu trovata nella toilette del locale di Londra un'ora dopo e fu accompagnata a casa da una coppia francese. La sua coinquilina la trovò in uno stato tale da dover chiamare un'ambulanza. Lo stupro era stato così violento che in ospedale la giovane venne operata per le lesioni riportate. All'epoca dei fatti i due italiani frequentavano a Londra un master postlaurea in Diritto internazionale e business Management. I due sono riusciti a sfuggire alla giustizia britannica per oltre un anno, facendo ritorno in Italia.