video suggerito

Vasta operazione per salvare oltre 100 balene spiaggiate in Australia: “Risultato finale è stato positivo” Giovedì 25 aprile si è conclusa con un parziale successo una vasta operazione organizzata per salvare la vita di 160 balene spiaggiate nei pressi della città costiera di Dunsborough, in Australia. Grazie agli sforzi delle autorità e delle persone del posto, la maggior parte degli animali è stata riportata in mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è conclusa oggi, giovedì 25 aprile, con un parziale successo una vasta operazione organizzata per salvare la vita di oltre 100 balene spiaggiate nei pressi della città costiera di Dunsborough, a Sud di Perth, in Australia. La maggior parte degli animali è stata riportata in mare.

Le squadre di soccorso si sono precipitate sulla spiaggia situata nella città costiera di Dunsborough, a sud di Perth, per prendersi cura delle balene. È stato qualcosa di "travolgente", ha detto Ian Wiese, presidente del gruppo Geographe Marine Research, coinvolto nell'operazione di salvataggio.

“Avevo già partecipato a operazioni del genere, ma nessuna di queste dimensioni”, ha detto Wiese alla Cnn. In totale, secondo il Dipartimento dei parchi e della fauna selvatica dell'Australia occidentale (DPAW), 130 balene sono state restituite in mare, dopo che un totale di 160 si erano spiaggiate.

Per evitare che gli animali si arenassero nuovamente, alcuni aerei da ricognizione sono rimasti in zona a controllare se gli animali liberati non tornassero a riva. “Finora sono rimasti fuori dalla spiaggia. – ha spiegato Weise – Il risultato finale è stato positivo, anche se, come spesso accade in questi eventi, è possibile salvarne solo alcune".

Secondo gli scienziati marini, gli animali “possono sopravvivere solo per circa 6 ore sulla terraferma, prima che inizino a deteriorarsi”. Gruppi di persone del posto e funzionari della fauna selvatica hanno lavorato insieme per tenere gli animali in posizione verticale e "mantenere liberi i loro sfiatatoi", ha detto ancora Wiese. Sul posto anche veterinari esperti.

Come spiega Weise, Quando sono in mare, in acque profonde, non c'è nulla che le possa disturbare, ma se una balena ferita finisce vicino alla riva, c'è il pericolo che tutto il branco la segua. L'ecolocalizzazione (il sonar biologico usato da alcuni mammiferi, ndr) non funziona correttamente e prima che tu te ne accorga, ti puoi trovare davanti un intero branco spiaggiato".

Nel luglio 2023 i funzionari della fauna selvatica dell’Australia occidentale avevano dovuto prendere la straziante decisione di sopprimere decine di balene spiaggiate dopo che una frenetica operazione di salvataggio non aveva dato i risultati sperati.