Variante Omicron, l’allarme del Ministro della salute tedesco: “Colpisce duramente i non vaccinati” Secondo il neo ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, bisogna accelerare con la campagna di vaccinazione contro la diffusione della variante Omicron perché “soltanto quanti hanno effettuato tre vaccinazioni contro il Coronavirus sono probabilmente ben protette dal contagio”.

A cura di Ida Artiaco

Accelerare la campagna di vaccinazione per fermare la diffusione della variante Omicron, "che colpisce molto duramente coloro che non sono immunizzati". Parola di Karl Lauterbach, neo ministro della Salute tedesco del Partito socialdemocratico (SpD), che in una lunga intervista rilasciata all'emittente televisiva Zdf, ha fatto il punto della situazione Covid nel suo Paese. "Dobbiamo portare avanti i richiami e le vaccinazioni iniziali in modo così forte da proteggere la maggior parte possibile della popolazione prima che arrivi la nuova variante", ha aggiunto.

Lauterbach ha quindi evidenziato che, allo stato attuale delle conoscenze, soltanto quanti hanno effettuato tre vaccinazioni contro il Coronavirus sono "probabilmente ben protetti" dal contagio. Quanti hanno ricevuto due dosi affrontano un rischio inferiore di malattia grave, ma "apparentemente non esiste alcuna protezione contro l'infezione". Lauterbach ha, infine, ribadito che la variante Omicron del Covid-19 "colpisce molto duramente i non vaccinati".

L'obiettivo del nuovo governo guidato da Olaf Scholz è quello di raggiungere le 30 milioni di vaccinazioni entro Natale. Al momento, ha sottolineato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con circa 14,5 milioni di vaccinazioni, "è stata raggiunta circa la metà dell'obiettivo. Il 90 per cento erano richiami". Al riguardo, Lauterbach ha dichiarato: "Sulle vaccinazioni di richiamo, nessuno in Europa sta procedendo così velocemente al momento".

Intanto, continua a mantenersi alto il numero di nuovi casi in Germania: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 61.288 con 484 vittime secondo i dati del Robert Koch Intitute. Ieri, con 527 decessi nelle ultime 24 ore, era stato raggiunto il record di morti per Covid negli ultimi 10 mesi. Sta comunque decelerando il tasso di incidenza dei casi settimanali, calato da 432 a 427 casi per 100mila abitanti.