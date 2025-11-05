Va in bagno e si abbassa i pantaloni ma era in diretta streaming in consiglio comunale: “Premuto per errore”

L’imbarazzante episodio durante il consiglio comunale di Glasgow, in Scozia, quando uno dei consiglieri si è dimenticato la webcam accesa ed è andato in bagno con tutto il computer, abbassandosi i pantaloni e sedendosi sul water prima di essere bloccato dei suoi colleghi, appena in tempo.

Momenti di imbarazzo ma anche di ilarità al consiglio comunale di Glasgow, in Scozia, quando durante una delle sedute convocate in collegamento web, uno dei consiglieri si è dimenticato la webcam accesa ed è andato in bagno. Con il computer acceso quindi si è abbassato i pantaloni sedendosi sul water davanti a tutti i colleghi e agli spettatori che in quel momento seguivano la riunione. Protagonista dello spiacevole e involontario episodio il consigliere Bailie Hanif Raja, bloccato appena in tempo prima che la situazione peggiorasse ulteriormente.

La scena è apparsa sugli schermi dei consiglieri scozzesi nei giorni scorsi durante una riunione ufficiale convocata per discutere alcune questioni relative al centro città ed è finita in un filmato che è subito diventato virale sui social. Mentre tutti attendevano l'inizio delle discussioni, in video è apparso il consigliere Raja che con il computer portatile in mano si è diretto in bagno, appoggiandolo il pc a terra e calandosi anche i pantaloni per sedersi sul water prima di essere bloccato dei suoi colleghi, appena in tempo.

Il rappresentante del partito laburista è stato visto da tutti seduto sul water prima che i colleghi lo avvisassero che la sua telecamera era ancora accesa ma fortunatamente per tutti non sono apparse parti intime nel video. Come si sente nel breve filmato, ad allertare il protagonista è un collega che esclama: "Prima di iniziare, Bailie Raja, sei consapevole che la tua telecamera è in funzione?". A quel punto il consigliere capisce e spegne tutto.

A seguito del'episodio il consiglio è stato costretto a modificare la registrazione della riunione trasmessa in diretta streaming. L'incontro infatti è stato rimosso dal sito web dell'autorità locale, ma i funzionari hanno affermato che sarà nuovamente disponibile una volta che la parte con Bailie Raja sarà stata rimossa.

"Ho premuto il pulsante e non me ne sono accorto" si è giustificato il consigliere scusandosi per il maldestro errore. "Sono diabetico. Ho bisogno di andare in bagno ogni ora circa. Ogni volta faccio una pausa ecco perché anche durante il consiglio sono dovuto correre in bagno" ha aggiunto Raja.