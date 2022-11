Va a casa della ex fidanzata e fa una strage: 28enne ammazza 4 persone, poi si suicida Strage in Maryland, Stati Uniti: il 28enne Andre Sales è entrato in casa della sua ex fidanzata e madre dei suoi due figli, uccidendo lei, la madre, il fratello e un amico di famiglia, prima di togliersi la vita. A fare la scoperta dei corpi il papà della ragazza.

A cura di Ida Artiaco

Al centro Sommaly Mann con a sinistra la figlia Sara e a destra il figlio Kai.

È entrato in casa della ex fidanzata e ha aperto il fuoco uccidendo lei e altre 3 persone, e poi premendo il grilletto contro se stesso. È successo in Maryland, negli Stati Uniti, dove il 28enne Andre Sales ha ammazzato Sara Mann, di 21 anni, sua ex compagna e madre dei suoi due figli, il fratello maggiore di lei, Kai Mann (18), la madre Sommaly Mann (48) e Jovon Watson (23), un amico di famiglia, prima di togliersi la vita.

A fare la scoperta dei cinque corpi senza vita, lo scorso venerdì pomeriggio, come ricostruito dalle forze dell'ordine, è stato il padre della giovane, Darin Mann, un dottore conosciuto nella comunità della contea di Charles, che rientrava a casa dopo una giornata di lavoro.

La portavoce dello sceriffo della contea di Charles, Diane Richardson, ha spiegato che venerdì intorno alle 16 ora locale era arrivata ai servizi d'emergenza la denuncia di una sparatoria. Quando la polizia è arrivata sul luogo indicato, ha trovato davanti alla porta il proprietario della casa che ha detto di essere rientrato dal lavoro e di aver scoperto cinque persone decedute all'interno.

Gli inquirenti hanno aggiunto che saranno condotte autopsie per determinare la causa della morte di ciascuna vittima, mentre continuano gli interrogatori di familiari e amici per stabilire il motivo alla base della strage.

Andre Sales, il presunto killer, viveva altrove dopo la rottura con la ex. Si era trasferito quando i due avevano deciso di separarsi, anche a causa dei suoi modi di fare aggressivi, riferiscono alcune fonti locali. Non a caso il 28enne aveva avuto una denuncia per violenza domestica dalla compagna nel 2021. Stanno bene, invece, i figli della coppia, il più grande di due anni d'età, il secondo di pochi mesi, che sono stati ritrovati in un luogo diverso rispetto a quello della strage.