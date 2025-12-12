“Usare il letto solo per dormire”: la surreale regola di un appartamento Airbnb a Istanbul

Un cartello affisso alla testiera del letto, una frase perentoria e nessuna possibilità di equivoci: “Si prega di usare il letto solo per dormire, vietate tutte le altre attività”. È così che un viaggiatore ha iniziato il suo soggiorno in un alloggio affittato su Airbnb a Istanbul. L’episodio, raccontato dallo stesso ospite su Reddit e finito nel forum r/mildlyinfuriating, è diventato virale nel giro di poche ore, superando gli 87 mila upvote e attirando migliaia di commenti.

A condividere la foto è stato un uomo svedese in viaggio con la moglie. Intervistato da Newsweek, ha spiegato di essere rimasto “sorpreso” nel leggere l’avviso, pur assicurando che la richiesta sarebbe stata rispettata.

Il foglio sul letto, però, non sarebbe stato l’unico segnale di un’ospitalità particolarmente regolamentata. Nell’appartamento, racconta l’ospite, anche il telecomando della televisione è corredato da un adesivo con istruzioni stringenti: “Usare solo per accendere e spegnere la tv”. Un approccio minimalista che ha spinto il viaggiatore a interrogarsi sulle ragioni di tanta rigidità. Sempre a Newsweek ha riferito di aver notato un altro messaggio del proprietario, in cui si sottolinea come i vicini siano “molto sensibili al rumore”. “Forse c’entra qualcosa con questo”, ha commentato. “È la mia ipotesi migliore”. L’interpretazione più plausibile, insomma, è che il divieto sul letto serva a prevenire rumori indesiderati e potenziali conflitti condominiali.

Nonostante l’aneddoto, il protagonista della vicenda ha voluto sgombrare il campo da equivoci sul giudizio complessivo della vacanza. “Se ho un messaggio da dare, è che la storia degli adesivi non dovrebbe influenzare la percezione di Istanbul”, ha detto. “È una città meravigliosa, con persone fantastiche, e ci siamo sentiti davvero accolti. È più probabile che si tratti di una situazione legata ai vicini, che può capitare ovunque”.

Sulla questione è intervenuta anche Airbnb. In una dichiarazione a People, un portavoce ha precisato che non ci sono prove sufficienti per confermare che la foto provenga effettivamente da un alloggio presente sulla piattaforma. Allo stesso tempo, ha ricordato che “le nostre regole richiedono agli host di comunicare chiaramente tutte le norme della casa prima della prenotazione, così che gli ospiti possano prendere una decisione informata”, sottolineando inoltre che l’assistenza alla community è disponibile 24 ore su 24 per gestire eventuali problemi durante il soggiorno.

Nel frattempo, sui social il caso è diventato materia di ironia collettiva. Tra i commenti su Reddit c’è chi ha scritto: “Io steso sul letto, sveglio… beccato”, e chi ha scherzato sul divieto implicito di “bed rotting”, la tendenza a passare ore a letto senza fare nulla. Non sono mancate ipotesi più pratiche: per alcuni utenti il cartello sarebbe un modo per mascherare un cambio poco frequente delle lenzuola, per altri un avvertimento legato alla fragilità della struttura del letto. Qualunque sia la spiegazione, il cartello ha centrato l’obiettivo: attirare l’attenzione e scatenare il dibattito.