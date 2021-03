Ha 21 anni e si chiama Roberto Aaron Long il presunto autore della strage avvenuta nella serata di ieri, martedì 16 marzo ad Atlanta, negli Stati Uniti. L'uomo avrebbe ucciso otto persone in tre diverse sparatorie avvenute in diversi punti della città. Secondo quanto riportato dalla Cnn le vittime sarebbero tutte donne di origine asiatica che lavoravano in centri massaggi.

Le prime quattro vittime sono state scoperte all’interno di due centri massaggi alla periferia di Atlanta, le altre nella contea di Cherokee, un altro sobborgo di Atlanta: quattro donne uccise, una ferita. Poco dopo la polizia ha fermato il 21enne Roberto Aaron Long che si trova tuttora in custodia per essere interrogato.