USA, scomparve nel nulla nel 2015: ragazzo di 25 anni ritrovato dopo 8 anni vicino casa Rudy Farias, 25 anni, è stato ritrovato sano e salvo ed è ora ricoverato sotto osservazione in ospedale. Del giovane si persero del tutto le tracce nell’ormai lontano 2015.

A cura di Davide Falcioni

Erano in molti a darlo ormai per morto, eppure otto anni dopo la sua scomparsa Rudy Farias, 25 anni, è stato ritrovato sano e salvo ed è ora ricoverato sotto osservazione in ospedale. Del giovane si persero del tutto le tracce nell'ormai lontano 2015 quando, per cause che andranno accertate, si allontanò dalla sa casa della periferie nord-occidentale di Houston. Ebbene, ieri sera il 25enne è stato trovato fuori da una chiesa in stato confusionale. Caricato su un'ambulanza, è stato ricoverato per un check-up completo del suo stato di salute.

La madre ha raccontato ai media locali che che Rudy è stato trovato con tagli e lividi su tutto il corpo e sangue nei capelli, e ciò lascerebbe pensare sia stato malmenato da qualcuno. Il giovane aveva 17 anni quando sparì nel nulla: stava portando a spasso i suoi due cani vicino a Tidwell ma non tornò mai a casa, a differenza degli animali che invece vennero ritrovati sani e salvi. Pochi giorni dopo la scomparsa, avvenuta nel marzo del 2015, le autorità riferirono che a Farias era stata diagnosticata depressione, disturbo da stress post-traumatico e ansia. La polizia chiese aiuto ai cittadini per trovarlo, segnalando che avrebbe potuto essere disorientato perché non stava prendendo le sue medicine.

Le ricerche del ragazzo proseguirono alacremente per alcune settimane, poi la polizia si arrese: in molti, negli ultimi anni, avevano finito per credere che Rudy Farias fosse ormai morto, mentre la sua famiglia ha sempre tenuto accesa la speranza di ritrovarlo, presto o tardi, ancora vivo. La loro fiducia è stata ripagata ieri: non appena il 25enne uscirà dall'ospedale potranno finalmente stare di nuovo tutti insieme.