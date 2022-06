Usa, sabato notte di sangue a Philadelphia: 3 morti e almeno 11 feriti in una sparatoria Un’altra sparatoria si è verificata nelle scorse ore negli Stati Uniti: colpi sono stati esplosi per strada a Philadelphia (Pennsylvania), uccidendo tre persone e ferendone altre 11. Secondo il Gun Violence Archive finora ci sono state nel 2022 240 sparatorie di massa.

A cura di Ida Artiaco

Sabato sera di sangue a Philadelphia, nello stato americano della Pennsylvania, dove si è verificata nelle scorse ore l'ennesima strage. Tre persone sono morte e almeno 11 sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria che c'è stata poco dopo la mezzanotte nei pressi dell'incrocio tra la Terza e la Quarta Strada, dove sono stati segnalati "diversi tiratori attivi" che hanno aperto il fuoco sui passanti. La polizia, arrivata poco dopo, ha visto un uomo che sparava e ha aperto a sua volta il fuoco. Gli agenti hanno recuperato due armi ma non è stato effettuato alcun arresto.

Almeno 14 persone sono state colpite dalla raffica di colpi di arma da fuoco, ha detto la polizia. Tre di loro, due uomini e una donna, sono stati colpiti più volte e sono morti in ospedale. "C'erano centinaia di persone che si stavano semplicemente godendo South Street, come fanno ogni fine settimana, quando è scoppiata questa sparatoria", ha detto un portavoce della polizia locale, che ha aggiunto: "Voglio sottolineare che South Street è presidiata da numerosi agenti di polizia. Questa è una distribuzione standard per il venerdì e il sabato sera – nei fine settimana – e soprattutto durante i mesi estivi".

Inoltre, sempre secondo la polizia di Philadelphia, una seconda sparatoria è avvenuta nelle vicinanze sempre ieri intorno alle 23:00 ora locale. Gli agenti hanno trovato 13 bossoli tra la Quarta e Bainbridge, a un paio di isolati di distanza. Gli investigatori stanno esaminando se c'è una connessione tra le due vicende, come riferisce la stampa a stelle e strisce.

Continuano, dunque, le stragi negli Stati Uniti. Solo nella giornata di ieri, oltre alle due sparatorie a Philadelphia, una terza si è verificata a Phoenix, in Arizona, dove una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite dopo che alcuni colpi sono stati esplosi in un centro commerciale. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima all'interno del mall e poi nel parcheggio e in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. E ancora sempre ieri un'altra sparatoria è stata registrata in Virginia, vicino Richmond, e sempre ad una festa. Il Gun Violence Archive, un'organizzazione senza scopo di lucro, ha contato finora quasi 240 sparatorie di massa quest'anno, vale a dire quelle in cui quattro o più persone sono state uccise o ferite.