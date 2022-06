USA, altre due sparatorie: donna morta in centro commerciale a Phoenix, una vittima in Virginia Scontro a fuoco tra vari gruppi in un centro commerciale in Arizona: un morto e 8 feriti. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla, ha riferito la polizia. Sparatoria anche in Virginia durante un party: una vittima.

A cura di Biagio Chiariello

Un'altra sparatoria negli Stati Uniti, dove ancora sono caldissime le polemiche sul massacro nella scuola di Uvalde, in Texas. Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona, secondo quanto riporta l'emittente televisiva Cbs. Due dei feriti, sempre secondo il network, sarebbero in gravi condizioni.

Nuova sparatoria negli USA

Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel mall e poi nel parcheggio e in strada. A terra sarebbero rimaste nove persone, tre delle quali con ferite gravi al punto da mettere in pericolo le loro vite. I feriti avrebbero tutti fra i 18 e i 24 anni. Il sospetto non è ancora stato catturato. L'area è stata transennata dalla polizia e sono in corso ricerche. Per ora nessun arresto.

Ferito anche un bambino

Secondo alcune testimonianze la rissa avrebbe visto due gruppi contrapposti fronteggiarsi: da entrambe le fazioni sarebbero partiti colpi di arma da fuoco. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra i feriti anche un bambino.

Sparatoria a un party in Virginia: un morto e 5 feriti

Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite, invece, in una sparatoria vicino a Richmond, in Virginia. La violenza. anche in questo caso, è esplosa durante un party, secondo i media locali.