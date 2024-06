USA, rapite e uccise madre e figlia di 4 anni: arrestato un uomo, sospetto traffico di esseri umani

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un uomo statunitense di 36 anni è stato arrestato la scorsa settimana dalla polizia della Louisiana con l'accusa del duplice omicidio di una donna e di sua figlia di 4 anni. Daniel Callihan, questo il nome del sospettato, è stato ammanettato giovedì scorso dopo che una madre di 35 anni è stata trovata morta e le sue due figlie rapite sono state successivamente scoperte nel Mississippi – una deceduta e l'altra viva – in quello che gli investigatori sostengono potrebbe trattarsi di un caso di tratta di esseri umani.

Callihan è accusato di "aver commesso atti di violenza brutali e atroci", compreso l'omicidio di Callie Brunett e di sua figlia di 4 anni, ha detto l'ufficio dello sceriffo di Tangipahoa, appena a nord di New Orleans. Rispondendo a un giornalista mentre veniva condotto in carcere, l'indagato ha dichiarato: "Per quello che ho fatto non c'è nessun motivo". Non a caso a Callihan in passato è stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità.

Venerdì scorso la polizia ha arrestato anche la presunta complice di Callihan, Victoria Cox, 32 anni. La donna si era nascosta in un motel nel sud di Jackson ed è stata immediatamente interrogata. Il suo ruolo nel duplice omicidio non è stato ancora chiarito, ma secondo gli inquirenti sarebbe stata la fidanzata del killer e probabilmente sarebbe stata a conoscenza del suo piano per rapire e uccidere Callie Brunett e sua figlia.

Il sospetto della polizia è che la donna e sua figlia, che nei prossimi giorni verranno sottoposte ad autopsia, siano finite al centro di una tratta di esseri umani.