USA, quindicenne pugnalata a morte in diretta social: arrestate 4 coetanee

Una 15enne è stata pugnalata a morte da una coetanea mentre le altre amiche filmavano la scena per la diretta social. È accaduto in Louisiana, negli Stati Uniti, in un negozio della catena Wallmart. Le quattro ragazze (una di 14 anni, due di 13 e una di appena 12 anni) sono state arrestate. “Abbiamo video di tutto quello che è successo ed è molto inquietante” ha commentato lo sceriffo.