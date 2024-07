USA, paura in Texas: quattro attacchi di squali in poche ore nel Giorno dell’Indipendenza I fatti ieri, 4 luglio, su una spiaggia del Texas. Una donna è stata ferita a una gamba e rischia l’amputazione dell’arto. Secondo quanto riferito dal guardiacaccia Chris Dowdy, tutti gli attacchi sono avvenuti nel giro di due ore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È stato un 4 Luglio, giorno della Festa dell'Indipendenza, un po' tormentato anche in Texas. Oltre ai due morti, travolti da un pickup a New York, a South Padre Island, al confine tra Stati Uniti e Messico, si sono contati quattro feriti per l'attacco di uno squalo.

Secondo quanto riferito dal guardiacaccia Chris Dowdy, tutti gli attacchi sono avvenuti nel giro di due ore, su diverse delle spiagge della zona invase da turisti e americani intenti a festeggiare l'Independence Day.

Secondo le autorità locali almeno due persone sono state morse da uno o più pescecane. Un’altra è rimasta ferita mentre cercava di prestare soccorso. Un'altra, ancora, sarebbe stata soltanto sfiorata dall'animale. I primi ad assistere i feriti sono stati due agenti della Border Patrol fuori servizio hanno assistito una delle vittime, applicando un laccio emostatico alla gamba azzannata da una donna.

I bagnanti con ferite meno serie sono stati trasportati nel vicino Medical Center di Brownsville, mentre la ragazza che rischia l’amputazione dell'arto è stata trasportata in elisoccorso in un altro ospedale.

Va detto che South Padre Island è una località turistica che si trova al largo della costa meridionale del Texas. Gli attacchi di squali sono rarissimi. "Incontri con squali del genere non sono un evento comune in Texas", hanno sottolineato le autorità. "Quando si verificano morsi di squali, di solito si tratta di un errore".

Le autorità locali, inclusi vigili del fuoco e gli agenti della polizia, stanno pattugliando la costa e utilizzando droni per avvistare altri eventuali squali.