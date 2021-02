Almeno tre persone sono decedute molte sono rimaste intrappolate dopo un rocambolesco incidente che ha coinvolto un centinaio di auto durante l'ora di punta su un'autostrada a Forth Worth, vicino a Dallas, nello Stato americano del Texas. I fatti sono avvenuti stamane alle 7 (ora locale). Almeno 30 persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso, con alcune in condizioni critiche, riferisce il Forth Worth Star. Su Twitter è stato condiviso un video scioccante che mostra un camion che si schianta contro più auto ad alta velocità.

Un coda lunga 1 km di auto tamponate

Il portavoce di MedStar. Matt Zavadsky, ha detto che la coda del tamponamento è lunga oltre 1 chilometro e ha detto che i soccorritori stanno ancora cercando di raggiungere alcune persone intrappolate nei loro veicoli. Il portavoce della polizia, Daniel Segura, ha confermato che un agente è stato coinvolto nell'incidente ed è in condizioni stabili. Le foto della scena mostrano i veicoli, inclusi camion e pick-up, sparsi lungo la strada e ammucchiati uno sopra l'altro. Almeno 24 unità dei vigili del fuoco hanno risposto all'enorme tamponamento.

Strada ghiacciata

Mike Drivdahl, dei vigili del fuoco di Fort Worth, ha detto che i pompieri "stanno andando da una macchina all'altra alla ricerca di persone intrappolate o che hanno bisogno di cure mediche", riferisce NBC 5. I dettagli iniziali stanno ancora emergendo e non si sa ancora quante persone sono rimaste ferite. Drivdahl ha affermato che "ci vorrà molto tempo" affinché i servizi di emergenza valutino adeguatamente l'entità dei danni e il numero preciso di vittime e feriti. Un'allerta meteo è in vigore fino a mezzogiorno di giovedì per gran parte della regione di Dallas-Fort Worth, poiché le temperature molto basse trasformano le strade della zona in autostrade ghiacciate.