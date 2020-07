Tre amici sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco durante una battuta di pesca in quello che la polizia ha definito un "massacro". I tre uomini, identificati come Damion Tillman, 23 anni, Keven Springfield, 30 anni, e Brandon Rollins, 27 anni, sono morti mentre si trovavano a pescare in una zona remota di Frostproof, in Florida, venerdì sera, secondo lo sceriffo Grady Judd della contea di Polk. “Erano amici da anni” e ha descritto la scena del crimine in cui i tre sono stati trovati come “raccapricciante”. “Questa è una scena orribile”, ha detto Judd sabato.

Secondo le ricostruzioni, Rollins è riuscito a chiamare suo padre sul cellulare chiedendo "aiuto" verso le 22:00 di venerdì sera, spingendolo a guidare a Lake Streety Road per capire cosa stesse accadendo. Quando l’uomo è arrivato sul posto, ha trovato il figlio moribondo e i suoi due amici già morti. Judd ha detto che Rollins è stato in grado di dire un paio di cose a suo padre prima di morire, anche se l'ufficio dello sceriffo non ha reso noto ciò che ha detto. Lo sceriffo ha spiegato che Tillman è arrivato per primo sulla scena ed è stato aggredito. Springfield e Rollins sembrano essere arrivati ​​poco dopo e sono stati colpiti, ha detto sempre Judd. "Nell'attesa che il padre arrivasse ad aiutarlo, Brandon ha dimenticato il cellulare a casa", ha detto Judd. Il signor Rollinfs è andato al negozio di alimentari più vicino, ha composto il 911 e ha detto: "mio figlio ha bisogno di aiuto." La ragazza di 17 anni nel negozio, che secondo quanto riferito è la figlia del proprietario, è tornata sulla scena con il padre di Rollins – ma tutti e tre gli uomini erano morti al loro ritorno.

“Queste persone sembrano essere state picchiate e colpite. Stiamo cercando contatti, abbiamo bisogno di aiuto in modo da poter risolvere questo crimine prima piuttosto che dopo", ha detto lo sceriffo. L'ufficio dello sceriffo della contea di Polk offre $ 5.000 per qualsiasi informazione che porti all'arresto degli assassini e Judd ha detto che si ritiene che più di un sospettato abbia preso parte all’aggressione.