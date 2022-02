Usa, lascia i fiori sulla tomba della fidanzata: il padre di lei lo fa arrestare per “littering” È stato arrestato con l’accusa di littering l’uomo che ha lasciato dei fiori sulla tomba della fidanzata morta in un incidente. È avvenuto negli Usa, nello stato dell’Alabama: a denunciarlo il padre della giovane amata.

A cura di Chiara Ammendola

Aveva fatto creare una composizione di fiori ad hoc da mettere sulla tomba della fidanzata morta, ma quando ha raggiunto il cimitero per porgere un saluto alla sua amata l'uomo è stato arrestato con l'accusa di "littering". È accaduto negli Usa, nella piccola cittadina di Auburn, nello stato dell'Alabama. È qui che, secondo quanto riportato dalla stazione televisiva locale WTVM, Winchester Hagans è stato arrestato dopo che il padre della sua defunta fidanzata, Tom Ford, ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

L'uomo avrebbe deciso di omaggiare la fidanzata Hannah Ford, morta in un incidente d'auto nel gennaio 2021, appena un mese dopo l'annuncio del loro fidanzamento, con dei fiori. Ma visto che la giovane fidanzata non amava i fiori recisi, Hagans ha deciso di creare per lei una composizione di fiori vivi da lasciare sulla tomba: "Anche se non c'è più, le ho promesso che non le avrei mai portato fiori recisi – le parole dell'uomo – era l'amore della mia vita, la persona con cui volevo passare il resto della mia vita". E così ha fatto creare per la sua amata una fioriera nella quale ha inserito i suoi fiori preferiti, posta in una scatola decorata con le loro foto. Ma poco dopo aver lasciato la scatola sulla tomba di Hannah, l'uomo è stato arrestato.

A denunciarlo alle forze dell'ordine sarebbe stato Tom Ford che ha accusato il fidanzato della figlia di littering, ovvero l'abbandono in strade, parchi o mezzi pubblici di oggetti o rifiuti. In questo caso il reato è stato associato a una norma restrittiva del comune di Auburn che vieta la presenza di "urne, scatole, giocattoli e altri oggetti simili" sulle tombe nel cimitero della città.