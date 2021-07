Il Campidoglio degli Stati Uniti di nuovo sotto attacco. La struttura è stata isolata a causa di una minaccia alla sicurezza dopo che un'auto ha travolto le barriere dell'edificio ed è piombata sugli agenti di guardia uccidendone uno e ferendone un altro. L'uomo al volante è stato poi ucciso a colpi di arma da fuoco. Come ha spiegato il capo facente funzione della polizia del Campidoglio, Yogananda Pittman, il sospetto ha lanciato la sua auto contro gli agenti intorno alle 13 ora locale. Il sospetto è poi uscito dalla sua macchina e si è lanciato contro gli agenti che poi "hanno sparato contro il sospetto". L'uomo al volante dell'auto scagliata contro gli agenti è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto. L'incidente arriva quasi tre mesi dopo che i rivoltosi hanno invaso l'edificio il 6 gennaio scorso.

Dopo l'assalto di venerdì il Campidoglio è rimasto completamente bloccato per ore. "A causa di una minaccia – aveva annunciato una voce dell'altoparlante – in questo momento non sono consentite entrate e uscite in nessun edificio del complesso del Campidoglio. Si ci può muovere all'interno dell'edificio, ma bisogna mantenere le distanze da porte e finestre. Capitol Hill in questo periodo è semivuota, perché oggi è venerdì Santo. Nonostante questo, entrate e uscite sono rimaste bloccate. Il lockdown ordinato dopo l'incidente a Capitol Hill è stato revocato solo diverse ore dopo ma con invito allo staff e alle persone presenti nell'edificio di continuare seguire le indicazioni della polizia.

Chi è il poliziotto ucciso nell'attacco al Campidoglio

Dopo l'allarme sul posto sono arrivate diverse ambulanze e numerose forze di polizia. Sul posto sono arrivati anche elicotteri delle forze dell'ordine. I due agenti colpiti sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale dove però purtroppo uno di loro non è sopravvissuto alle ferite. Le loro condizioni di salute erano state giudicate subito critiche . "È con un cuore molto, molto pesante che annuncio che uno dei nostri agenti non è sopravvissuto alle ferite", ha detto Pittman. L'agente ucciso nell'attacco al Campidoglio è stato identificato lcome William ‘Billy' Evans, un veterano in servizio da 18 anni. Lo ha riferito Yogananda Pittman, capo ad interim delle forze dell'ordine di Capitol Hill. Rimane ricoverato il suo collega, il secondo agente ferito.

Chi è l'aggressore del Congresso Usa

Le forze dell'ordine avrebbero esploso colpi di arma da fuoco contro l'uomo alla guida del veicolo che poi è morto in ospedale. Il conducente brandiva un coltello secondo le notizie fornite dal Campidoglio. L'autore del nuovo attacco contro Capitol Hill si chiamerebbe Noah Green, 25enne dell'Indiana con legami con la Virginia secondo quanto riferisce la Nbc.

La polizia del Campidoglio ha spiegato che l'incidente è avvenuto al punto di accesso di Constitution Avenue. Il Congresso attualmente è in pausa, quindi la maggior parte dei parlamentari si trova nel proprio stato di origine e non a Washington. Tuttavia, sono presenti altro personale del Congresso, giornalisti e agenti di polizia.