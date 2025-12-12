USA, i Dem pubblicano nuove foto di Epstein con Trump, Clinton, Bill Gates e Steve Bannon

I democratici della Camera hanno pubblicato nuove foto dall’archivio di Epstein che mostrano i suoi legami con Trump, Clinton, Bannon e Gates, riaccendendo lo scontro politico e le richieste di trasparenza.

I democratici della Commissione di vigilanza della Camera hanno reso pubbliche nuove fotografie provenienti dall’archivio della proprietà di Jeffrey Epstein, riaccendendo l’attenzione sui rapporti tra il finanziere e alcune delle figure più potenti della politica, dell’economia e dei media statunitensi. Tra i volti che compaiono negli scatti figurano il presidente Donald Trump, l’ex presidente Bill Clinton, l’ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon e il fondatore di Microsoft Bill Gates.

Le immagini, in totale 19 tra quelle diffuse finora, fanno parte di un più ampio materiale fotografico acquisito dal comitato nell’ambito dell’indagine in corso su Epstein e sulla sua rete di relazioni. Secondo i democratici, le foto contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza l’ampiezza dei legami che il defunto finanziere intratteneva con uomini potenti e influenti, rapporti che continuano a essere oggetto di forte dibattito pubblico.

Alcuni scatti hanno un carattere apparentemente mondano o goliardico, come quello che ritrae una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump e una scritta ironica sul prezzo. Altri mostrano Epstein in compagnia di Trump e di un gruppo di donne, i cui volti sono stati oscurati, oppure insieme a Bannon davanti a uno specchio. In altre immagini compaiono Clinton accanto a Epstein e a Ghislaine Maxwell, Bill Gates con l’ex principe Andrew, oltre all’ex presidente di Harvard Larry Summers e all’avvocato Alan Dershowitz.

La commissione ha precisato che nessuna delle fotografie diffuse raffigura abusi sessuali né, per quanto noto, persone minorenni. Restano però incerti il contesto, la data e l’autore degli scatti, elementi che alimentano interrogativi più che fornire risposte definitive.

Il materiale arriva da un archivio molto più vasto: secondo il deputato democratico Robert Garcia, membro di punta della commissione, la proprietà di Epstein avrebbe consegnato oltre 95 mila fotografie, comprese migliaia di immagini di donne e delle residenze del finanziere. Per Garcia, la pubblicazione delle foto rappresenta un passo necessario per fare luce su una vicenda che, a suo dire, sarebbe stata finora coperta o minimizzata. Da qui l’appello al Dipartimento di Giustizia affinché renda pubblici tutti i fascicoli ancora riservati.

Di segno opposto la reazione repubblicana. Un portavoce del comitato ha accusato i democratici di aver selezionato solo una minima parte delle immagini e di averle presentate in modo strumentale, con l’obiettivo di costruire una narrazione politica contro Trump. Secondo questa versione, i documenti non mostrerebbero alcun comportamento illecito da parte delle persone ritratte.

I diretti interessati, o i loro portavoce, hanno in larga parte ribadito posizioni già note. Clinton non è mai stato accusato di reati legati a Epstein e sostiene di aver interrotto i rapporti prima dell’arresto del finanziere nel 2019. Gates ha più volte dichiarato di essersi pentito degli incontri con Epstein, pur negando qualsiasi collaborazione professionale. Trump, i cui legami sociali con Epstein a New York e Palm Beach sono documentati da tempo, non è stato accusato di illeciti penali e ha sempre respinto le accuse, definendo la vicenda una montatura.

Al di là delle singole responsabilità, la pubblicazione delle foto conferma quanto Epstein fosse inserito nei circoli del potere statunitense e internazionale. Un dato che continua a pesare sul dibattito pubblico e che, secondo i democratici, rende inevitabile una piena trasparenza su chi abbia frequentato il finanziere e in quali circostanze.