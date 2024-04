Usa, fa scendere il suo cane dall’auto e riparte, l’animale lo insegue disperato: il video diventa virale Un uomo ha abbandonato il proprio cane, un Bull Terrier, facendolo scendere da un’auto di grossa cilindrata senza targa per poi ripartire a tutta velocità. L’animale, non comprendendo cosa stesse accadendo, ha provato a inseguirlo: la scena in un video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un automobilista americano ha registrato il terribile momento in cui un uomo, a bordo di un'auto di grossa cilindrata nera e senza targa, ha abbandonato il proprio cane in strada. L'auto non è ripartita subito a causa del semaforo rosso e del traffico, così il cane ha provato a rientrare in macchina, inseguendo il suo proprietario.

Il Bull Terrier abbandonando, non comprendendo cosa sta accadendo, viene ripreso mentre insegue disperatamente il suo padrone e salta davanti allo sportello dell'auto nel tentativo di raggiungere il conducente che a un certo punto del video prova anche a respingerlo con una mano. Il video straziante è stato diffuso online da parte dell'utente con una richiesta di aiuto per il cane, rintracciato e portato in salvo.

Dopo l'abbandono, l'animale è stato affidato a un rifugio per animali e non ha ancora trovato una nuova casa. Del proprietario dell'animale, invece, non vi è ancora traccia. Stando a quanto emerge dal video diffuso online, l'uomo potrebbe risiedere a Long Beach, in California, o essere stato un turista di passaggio arrivato fin lì solo per abbandonare il proprio cane senza conseguenze.

Le autorità, anche grazie all'aiuto fornito dai social network che hanno reso il filmato virale, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l'automobile che, a un certo punto del suo tragitto, ha fatto scendere il cane per poi abbandonarlo in mezzo al traffico. La vettura non è stata ancora individuata perché circolava senza la targa prevista per legge.

L'escamotage è stato probabilmente previsto dal conducente della vettura proprio per poter abbandonare il cane in pieno centro cittadino e sotto gli occhi indiscreti delle telecamere senza incorrere in alcuna sanzione o controllo da parte delle forze dell'ordine del posto. Le autorità però hanno intenzione di ricorrere anche ai social network e alle possibile testimonianze di chi, in quel momento, poteva trovarsi a percorrere lo stesso tratto di autostrada.