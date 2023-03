USA, donna uccisa nel 1978 identificata grazie al Dna del figlio dopo 45 anni Patricia Anna Tucker, questo il nome della vittima, morì all’età di 28 anni e per decenni è stata conosciuta solo come “Granby Girl”, dal nome della cittadina in cui venne ritrovato il suo corpo.

A cura di Davide Falcioni

Sono trascorsi ormai 45 anni, ma finalmente è stato dato un nome e un cognome a una donna trovata morta nello stato del Massachusetts nel 1978 e identificata solo alcuni giorni fa grazie ai progressi nella conduzione degli esami del Dna.

Patricia Anna Tucker, questo il nome della vittima, morì all'età di 28 anni e per decenni è stata conosciuta solo come "Granby Girl", dal nome della cittadina in cui venne ritrovato il suo corpo. I campioni di Dna di suo figlio – che aveva cinque anni quando scomparve – hanno aiutato gli esperti della polizia identificare la signora Tucker. "Grazie per non aver mai rinunciato a conoscere la verità", ha dichiarato il ragazzo, Matthew Dale. "Finalmente ho delle risposte anche se sono trascorsi 44 anni".

Il corpo della signora Tucker venne trovato sepolto sotto un mucchio di foglie su una strada forestale nella città di Granby il 15 novembre 1978. La donna era stata colpita alla tempia e la sua morte venne subito classificata come omicidio: l'autopsia condotta all'epoca stabilì che la donna aveva un'età compresa tra i 19 e i 27 anni, ma la sua identità è rimasta a lungo un mistero.

"Sono stati i progressi nella scienza forense, e in particolare nella genealogia genetica forense, a fornire una nuova fonte di speranza per l'identificazione della vittima", ha dichiarato lunedì il primo assistente del procuratore distrettuale Steven Gagne nel corso di una conferenza stampa.

La svolta del caso un paio di anni fa quando la polizia ricevette la segnalazione di una donna del Maryland, parente della Tucker, la quale raccontò che una sua zia era scomparsa nel nulla negli anni '70, riferendo anche i nomi dei suoi due figli; uno di questi, Matthew Dale, confermò che sua madre, Patricia Tucker, era sparita nel 1978. Il confronto del suo DNA con quello della donna ha portato a una corrispondenza genitore-figlio al 100%.