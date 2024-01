USA, cinque bambini morti nell’incendio di una casa Il bambino più piccolo aveva solo 17 mesi. Ancora sconosciute le cause del rogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Cinque bambini sono morti a South Bend, in Indiana, a causa di un incendio divampato nella loro casa; il più piccolo aveva solo 17 mesi. Un sesto bambino, di 11 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in aereo in un centro per ustionati pediatrici a Indianapolis.

Il capo dei vigili del fuoco della città, Carl R. Buchanon, ha definito il rogo scoppiato intorno alle 18.30 di domenica "devastante". I pompieri chiamati a intervenire si sono trovati di fronte a fiamme che avevano avvolto "sia il primo che il secondo piano della casa", ha spiegato Buchanon, aggiungendo che uno di loro è rimasto ferito dopo essere precipitato da una voragine che si è aperta sul pavimento tra il primo e il secondo piano dell'edificio.

L'unico adulto presente nell'abitazione ha fatto "un coraggioso tentativo" di salvare i bambini, ha detto Buchanon, tentando di salire al piano superiore per metterli in salvo, ma è stato bloccato dalle fiamme e dal fumo e purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare il peggio. "Siamo affranti. Sappiamo quanto sia difficile perdere qualcuno perché facciamo tutto ciò che è in nostro potere per evitarlo. Ma fa male anche ancora di più quando si tratta di qualcuno che ha appena iniziato il suo tempo su questa terra, ed è ancora incapace di prendere decisioni coscienziose", ha affermato il comandante dei pompieri.

I vigili del fuoco hanno impiegato cinque ore a spegnere il rogo che ha devastato la struttura, e ora sono al vaglio le cause e l'origine dell'incendio: è assai probabile che le fiamme siano scaturite da una stufa rimasta accesa a causa delle temperature estremamente rigide degli ultimi giorni. "L'incidente della notte scorsa è stata un'orribile tragedia per la nostra comunità", ha commentato da parte sua il sindaco di South Bend, James Mueller.