USA, bimbo di un anno muore dopo aver ingerito droga all’asilo nido. Arrestate due persone Un bambino di un anno è morto per arresto cardiaco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito delle sostanze stupefacenti.

A cura di Davide Falcioni

Dramma in un asilo nido nel Bronx, a New York, dove un bambino di un anno è morto per arresto cardiaco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito delle sostanze stupefacenti.

Lo riferiscono i media americani, secondo i quali ulteriori indagini da parte della polizia sarebbero solo all'inizio. Gli investigatori non si sbilanciano ancora sulla causa della tragedia, tuttavia nella struttura gli agenti hanno trovato attrezzature di solito utilizzate nella produzione di droghe e oppioidi. L'asilo nido – ricavato all'interno di un condominio – aveva di recente superato un'ispezione delle autorità comunali.

Il commissario sanitario della città, il dottor Ashwin Vasan, ha riferito che le autorità ritengono che i bimbi siano entrati in contatto "con una sostanza tossica" rinvenuta in grande quantità (circa un chilo) nelle prime fasi dell'inchiesta. Il bimbo morto si chiamava Nicholas D., degli altri due – un bambino di due anni e una bambina di otto mesi – non sono stati rivelati i nomi.

Un altro, anche lui di soli due anni, era tornato a casa dall'asilo ma è stato portato d'urgenza in ospedale perché si trovava in uno stato letargico. Secondo i media statunitensi è stato salvato da un'iniezione di Narcan, il farmaco contro le overdose da fentanyl. Ora sarà l'autopsia sul corpo del piccolo a stabilire esattamente le cause della morte e delle intossicazioni.

Per la morte di Nicholas D., intanto, la polizia ha posto in stato di fermo due persone: si tratta della donna che gestisce l'asilo nido e un uomo il cui ruolo non è stato ancora precisato. I due, di 41 e 36 anni, devono rispondere a 11 capi d'accusa, tra cui omicidio, omicidio colposo e aggressione.