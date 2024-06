Undici guasti al software di bordo, l’aereo decolla tre secondi prima di schiantarsi fuori pista

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una sequenza di ben 11 guasti al software di bordo ha rischiato seriamente di trasformare un normale volo di linea in una tragedia all'aeroporto di Bristol, in Inghilterra. Il quasi incidente aereo avvenuto nel marzo scorso è ora oggetto di indagine della Air Accidents Investigation Branch, la struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico che ha la responsabilità di analizzare ogni tipo di incidente aeronautico accaduto nel Regno Unito.

Secondo i dati emersi finora dall'inchiesta ufficiale e riportati da Daily Mail, l'aereo non ha raggiunto la potenza giusta per il decollo e in aggiunta il software non lo ha segnalato ai piloti. Così il velivolo, un Boeing 737-800 della TUI, ha rischiato di schiantarsi fuori pista riuscendo a prendere quota solo quando mancavano circa 250 metri di pista. Questo significa che sarebbe finito fuori pista meno di tre secondi dopo.

Non solo, secondo i dati recuperati dalla scatola nera del velivolo, l'aereo è decollato con una spinta così insufficiente che ha lasciato l'estremità dell'asfalto della pista a un'altezza di appena 3 metri. L'aereo infine è passato sopra la vicina autostrada a meno di 30 metri di altezza.

Secondo la stessa inchiesta, che definisce il quasi incidente come "grave", l'aereo non aveva una spinta sufficiente per soddisfare le prestazioni regolamentari col rischio di stallo e schianto. L'indagine preliminare dell'Air Accident Investigation Branch ha rilevato che le prestazioni di accelerazione dell'aereo erano significativamente peggiori rispetto a tutti gli altri velivoli. Il rapporto afferma che questo è dovuto al fatto che il sistema di accelerazione automatica dell'aereo si è improvvisamente disattivato quando l'equipaggio ha selezionato la modalità di decollo.

Un'analisi dei problemi sul volo ha evidenziato ben 11 errori, molti dei quali erano legati al sistema di accelerazione automatica dell'aereo. I dati hanno mostrato che il sistema progettato per ridurre il carico di lavoro dell'equipaggio si è disattivato due volte durante il volo. Gli investigatori hanno chiesto informazioni sul sistema di accelerazione automatica alla Boeing, la quale ha ammesso di essere a conoscenza di una "lunga storia di fastidiose disconnessioni durante la modalità di decollo".

Secondo il rapporto AAIB, "Il produttore del velivolo raccomanda a tutti gli operatori interessati da queste disconnessioni di aggiornare il proprio aereo con il modello più recente di sistema e il relativo software". Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: ‘Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità per fornire tutte le informazioni disponibili. Le raccomandazioni e gli insegnamenti dell’AAIB derivanti da questo decollo sosterranno l’intero settore dell’aviazione e le altre compagnie aeree".