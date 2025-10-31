Un treno travolge camion bloccato sul passaggio a livello in Olanda: nel video il veicolo sventrato dal vagone

Un treno ha travolto un camion carico di frutta a Meteren, in Olanda. Cinque persone sono rimaste lievemente ferite, ma i danni ai binari sono ingenti. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di soerveglianza.

Un treno passeggeri ha travolto nei pressi di Meteren, in Olanda, un camion rimasto bloccato sui binari all'altezza di un passaggio a livello. L'impatto ha provocato cinque feriti lievi, tra cui l'autista, e la sospensione del traffico ferroviario tra Geldermalsen e Den Bosch.

Le immagini diffuse da ProRail, l'ente che gestisce la rete ferroviaria olandese, mostrano il treno che squarcia il mezzo pesante con a bordo la frutta, disseminando il carico sui binari. Il camion era rimasto bloccato tra le barriere abbassate del passaggio a livello.

ProRail e l'associazione Transport en Logistiek Nederland hanno diffuso il video per invitare gli autisti a forzare la barriera in casi simili ed evitate di mettere a rischio vite umane. Fortunatamente l'incidente ha provocato solo feriti lievi, ma il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave.

I danni ai binari sono ingenti e i lavori di riparazione dureranno diversi giorni. Nel frattempo non destano preoccupazione le condizioni di salute delle persone a bordo del treno e quelle del conducente del camion. La vettura è andata completamente distrutta dopo lo schianto, ma chi viaggiava sui due mezzi non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo aver soccorso tutti i passeggeri, le autorità hanno sgomberato la zona dell'incidente per fare la conta dei danni che porterà nei prossimi giorni a dei lavori di ristrutturazione per rendere nuovamente attraversabili i binari e funzionanti le barriere del passaggio al livello, che sono state distrutte insieme al veicolo travolto.

Il video del sinistro, diffuso nelle scorse ore da ProRail e Transport en Logistiek Nederland, è diventato virale non solo in Olanda, ma anche nel resto del mondo, dove il filmato è stato ricondiviso centinaia di volte con migliaia di visualizzazioni e like da diversi Paesi del globo.