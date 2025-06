“Un regalo per la ragazza più bella”: mangia una torta e muore a 17 anni, l’amica confessa l’omicidio

video suggerito

A cura di Dario Famà

Il bigliettino che accompagnava la torta

Un gesto, forse scatenato dalla gelosia, che ha scosso l'intera comunità locale. Domenica scorsa a Itapecerica, cittadina brasiliana nella stato del Minas Gerais, si è consumato l'omicidio di una ragazza di 17 anni. A uccidere lei e costringere in ospedale anche un'altra giovane è stata una torta avvelenata. A confessare il delitto una presunta amica della vittima, che le avrebbe inviato il dolce per spaventarla.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la 17enne era rientrata a casa nel pomeriggio, dove aveva trovato un barattolo contenente la torta. Allegato alla "sorpresa" c'era un messaggio scritto a mano: "Un regalo per la ragazza più bella che abbia mai visto". La giovane ne ha mangiato un pezzo, ma, a un'ora di distanza, si è sentita male. Per questo motivo, il padre l'ha portata in ospedale, dove, però, è stata dimessa la sera stessa.

Le condizioni della 17enne, però, sono peggiorate il pomeriggio seguente, quando il genitore l'ha portata nuovamente al pronto soccorso. Questa volta però, non c'è stato nulla da fare: la giovane è andata in arresto cardiaco ed è morta poco dopo l'arrivo.

Intanto, la Polizia Civile di São Paolo ha dichiarato di aver arrestato l'amica, che ha ammesso le sue colpe. La giovane ha raccontato di aver comprato il dolce in una pasticceria del posto e di aver inserito l'arsenico, acquistato su internet per circa 10 euro. Il pacco sarebbe stato poi portato da un corriere, pagato meno di 1 euro, a casa della vittima.

La ragazza arrestata ha confessato di aver fatto la stessa cosa a un'altra giovane, anch'essa di 17 anni, il 15 maggio scorso. Fortunatamente, questa prima vittima è riuscita a sopravvivere: trasportata d'urgenza in ospedale, è stata soccorsa dai medici e ora è completamente guarita.