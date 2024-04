video suggerito

UK, uccide l’ex a coltellate davanti al figlio neonato: aveva il divieto di avvicinarsi alla donna All’uomo era stato imposto un divieto di avvicinarsi all’ex fidanzata, che aveva ripetutamente minacciato di morte e aggredito nei mesi scorsi. Sabato l’ha uccisa in mezzo a una strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 25 anni è stato fermato nelle scorse ore dalla polizia con l'accusa di aver accoltellato a morte a Bradford – una delle città più multietniche e socialmente marginali dell'Inghilterra – una donna di 27 anni con la quale in passato aveva avuto una relazione. Il delitto è stato commesso mentre la vittima spingeva per strada il passeggino con dentro suo figlio.

In manette è finito Habibur Masum. L'episodio, ennesimo caso di femminicidio, ha suscitato sgomento e orrore nel Regno Unito ed è destinato ad alimentare anche polemiche dal momento che – come si è scoperto oggi – la giovane donna uccisa, Kulsuma Akter, era già stata vittima di attacchi e minacce in passato, mentre Masum era stato arrestato per una precedente aggressione, salvo essere poi scarcerato dietro il pagamento di una cauzione.

Stando a quanto accertato, dopo aver avuto una breve relazione con Kulsuma Akter Habibur Masum aveva iniziato a minacciarla di morte, arrivando anche ad aggredirla il 23 e 24 novembre scorsi a Manchester. Fermato dalla polizia, l'indagato si era ripetutamente dichiarato innocente e il 27 novembre era stato rilasciato, con il solo obbligo di non avvicinarsi più alla sua ex.

Evidentemente quell'obbligo è stato però ignorato. La signora Akter infatti è stata trovata gravemente ferita intorno alle 15 di sabato scorso, quando gli agenti di polizia di Bradford sono stati chiamati ad intervenire per un accoltellamento. La donna è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza ma è morta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Il suo bambino è invece rimasto illeso.

Le indagini hanno mostrato che Habibur Masum era nei pressi del luogo del delitto e che era armato di coltello; l'uomo è stato arrestato dopo una fuga di tre giorni.