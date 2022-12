UK, esplode condominio di tre piani: almeno tre morti e 12 dispersi Un edificio di tre piani è esploso ieri sull’Isola di Jersey, la più grande del Canale della Manica: almeno tre persone sono morte, ma altre 12 risultano ancora disperse.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno tre morti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un condominio sull'Isola di Jersey, la più grande del Canale della Manica: il numero delle vittime tuttavia potrebbe essere destinato a crescere visto che vi sono anche 12 dispersi, le cui ricerche sono in corso ormai da 24 ore, da quando cioè si è verificato l'incidente.

L'esplosione è infatti avvenuta ieri mattina a St. Helier: sul posto si sono immediatamente recate squadre di soccorritori con unità cinofile, ma la situazione che si sono trovati davanti è apparsa loro fin da subito estremamente grave. L'ufficiale capo della polizia dell'isola Robin Smith ha descritto la scena come una "completa devastazione", circostanza che rende particolarmente difficoltoso e pericoloso anche il lavoro dei soccorritori: nuovi crolli sarebbero assai probabili, e per questo gli uomini devono procedere con la massima attenzione e meticolosità.

Quanto alle cause della tragedia non trapela ancora nulla. L'esplosione è avvenuta intorno alle 4 del mattino di sabato e il capo della polizia ha affermato che "ci sono una serie di ipotesi in campo" in merito a quanto accaduto, chiedendo alle persone di non fare speculazioni non suffragate da prove. Di certo i vigili del fuoco hanno confermato che dalla zona poche ore prima erano arrivate svariate richieste di intervento perché si poteva sentire un forte odore di gas, circostanza che farebbe pensare a una perdita da una delle condutture generali gestite dalla società fornitrice Island Energy.

Il capo dei vigili del fuoco non si è comunque sbilanciato: "Darò una risposta sulle cause dell'esplosione, ma quello che vorrei fare ora è concentrarmi sulla risposta all'emergenza". L'edificio di tre piani crollato è di proprietà di Andium Homes, una società che affitta immobili.