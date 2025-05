UK, bimba di un anno sbranata al volto dal cane di famiglia, è grave

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una tranquilla serata in un complesso residenziale si è trasformata in un incubo quando una bambina di appena un anno è stata brutalmente aggredita dal cane di famiglia, riportando gravi ferite al volto che, secondo quanto riferito dalla polizia, le cambieranno la vita. L’attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un appartamento situato in Baslow Road, nella zona di Denton, nel Regno Unito. La giovane madre della bambina, di soli 21 anni, ha assistito impotente alla scena, urlando terrorizzata mentre l’animale si scagliava contro la piccola. Anche il nonno, 53 anni, ha tentato disperatamente di intervenire. Entrambi sono stati successivamente visti in strada, sotto shock e coperti di sangue.

I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente dopo una chiamata d'emergenza intorno alle 17:50. Sul posto sono accorsi agenti armati, unità cinofile, ambulanze e un elicottero del soccorso, che ha trasportato d’urgenza la neonata al Manchester Royal Infirmary. Le condizioni della bambina sono state definite "serie e potenzialmente invalidanti". Le ferite riportate dai due adulti, seppur gravi, non sarebbero né letali né permanenti.

Il cane, ritenuto fuori controllo e responsabile dell’attacco, è stato successivamente abbattuto da personale specializzato.

Testimoni raccontano scene drammatiche. "Ho sentito urla strazianti, poi colpi e grida continue. Era una situazione da incubo", ha riferito un vicino. Un'altra residente, Emma Hill, madre di tre figli, ha descritto l’incontro con il nonno della bambina: "Era completamente ricoperto di sangue. Poco dopo ho visto la giovane madre: sembrava paralizzata dal terrore".

Oggi, la polizia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, sottolineando il trauma subito dalla famiglia e l’importanza delle indagini in corso. "Si tratta di un attacco orribile che ha lasciato una bambina di un anno con ferite gravissime", ha dichiarato il sovrintendente investigativo Gareth Jenkins. "Stiamo cercando di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e chiediamo a chiunque fosse in zona, in particolare su Baslow Road, di fornire eventuali filmati da dashcam, CCTV o cellulari".