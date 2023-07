Ucraina, allarme antiaereo a Kiev e esplosioni a Kharkiv. Zelensky: “Guerra sta arrivando in Russia” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 31 luglio: allarme antiaereo su Kiev e altre regioni, esplosioni a Kharkiv e a raid russo a Kherson. Zelensky dopo i droni abbattuti su Mosca: “La guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari, e questo è un processo inevitabile”.

A cura di Ida Artiaco

Notte di allarme antiaereo in Ucraina: è scattato a Kiev e in diverse altre regioni come riportano i media locali. Le sirene hanno risuonando negli oblast di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, Kiev e Kharkiv, mentre il presidente Zelensky ha affermato che la "guerra sta arrivando in Russia" dopo che droni ucraini sono stati abbattuti su Mosca.

Raid russo su Kharkiv, colpito magazzino: 1 ferito

Nelle scorse ore si sono registrate anche esplosioni a Kharkiv, come riferisce il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Synegubov nel suo canale Telegram, mentre il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha spiegato che la città è di nuovo sotto tiro: "Si sono sentiti due voli. Prima hanno colpito locali non residenziali. C'è stato un incendio. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime".

E poi ancora: "Gli occupanti stanno colpendo. Attenzione ai residenti della città di Kharkiv e della regione, rimanete nei rifugi", ha scritto Synegubov dopo la mezzanotte locale. Nel raid di questa notte un missile russo ha colpito un magazzino e una persona è rimasta ferita.

Cinque persone sono invece rimaste ferite nella regione Kherson. "In un solo giorno, gli invasori hanno sparato 358 proiettili da mortai, artiglieria, lanciamissili multipli Grad, carri armati e droni contro la regione. Trentasei proiettili sono stati sparati contro la città di Kherson", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin. Il governatore ha sottolineato che i russi hanno preso di mira i quartieri residenziali della regione e l'area di uno stabilimento e di una società in città.

Zelensky dopo droni su Mosca: "La guerra arriva in Russia"

Intanto, due droni avrebbero causato una forte esplosione la notte scorsa al centro di Mosca, colpendo due edifici ma senza fare vittime o feriti. I droni sono stati poi abbattuti poco lontano, a ovest della città. Sull'episodio sotto accusa da parte del Cremlino è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky.

Il numero uno di Kiev ha infatti ha avvertito domenica che "la guerra" sta arrivando in Russia. "A poco a poco, la guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari, e questo è un processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto", ha detto in visita nella città occidentale di Ivano-Frankivsk.

Come procede la controffesiva ucraina

Sempre Zelensky aveva definito la giornata di ieri "potente" sul fronte, in particolare vicino a Bakhmut, dove le forze ucraine dicono che stanno riconquistando il terreno perso quando le truppe russe hanno preso la città a maggio, anche se Reuters ha riferito che pure l'esercito russo ha affermato di aver fermato le forze ucraine nel nord-est.

Secondo il vice ministro della Difesa, Hanna Maliar, l'obiettivo dei russi era quello di "dirottare le nostre forze dall'area di Bakhmut, dove abbiamo un'offensiva di successo", ha spiegato parlando alla tv nazionale, aggiungendo: "Hanno attaccato all'infinito questa settimana. Ma i nostri uomini resistono agli attacchi e a volte li respingono con pesanti perdite".

