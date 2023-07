Guerra Ucraina-Russia, attacco con droni, colpiti grattacieli nel centro di Mosca: chiuso spazio aereo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di domenica 30 luglio. Attacco con droni su Mosca, colpiti grattacieli di uffici nella capitale russa. Kiev non rivendica. Putin: “Nessun cambiamento nell’operazione militare”.

A cura di Antonio Palma

I danni a Mosca di un precedente attacco con droni

La guerra tra Ucraina e Russia colpisce anche il centro di Mosca, un attacco con droni ha danneggiato alcuni grattacieli nel centro della capitale russa questa mattina, causando il ferimento di una persona e costringendo le autorità locali a chiudere temporaneamente lo spazio aereo. L’attacco è avvenuto nella primissima mattinata di domenica quando i grattacieli che ospitano uffici erano vuoti. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, il ferito è una guardia giurata in servizio sul posto. Kiev dal suo canto non ha confermato l’attacco sul territorio russo, limitandosi a dare conto di un suo attacco missilistico al ponte Chongar, all'ingresso della Crimea.

Attacco di droni a Mosca

Secondo il ministero della Difesa russo, nella mattinata di oggi, domenica 30 luglio, un drone ucraino è stato distrutto in volo sopra il distretto di Odintsovo, a circa 20 km dalla capitale, mentre altri due si sono schiantati sui grattacieli di Mosca dopo essere stati “soppressi dalla contraerea elettronica” e dunque dopo essere andati fuori controllo. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha fatto sapere che i droni si sono schiantati contro un complesso di uffici e hanno danneggiato "le facciate di due grattacieli di uffici”.

L’attacco ha provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra la capitale e la chiusura di uno dei quattro aeroporti intorno a Mosca. Si tratta dello scalo di Vnukovo dove partenze e arrivi dono stati bloccati per diverse ore con i voli reindirizzati ad altri aeroporti. All'inizio di questo mese, una raffica di attacchi di droni aveva già interrotto brevemente il traffico aereo nello stesso aeroporto, a sud-ovest della città.

Mosca e l'area circostante infatti sono state prese di mira da numerosi attacchi di droni anche se Kiev in genere rifiuta di rivendicare la responsabilità per gli attacchi sul territorio russo. Lo stesso ministero della Difesa russo ha reso noto di aver respinto nella notte un attacco ucraino con 25 droni aerei anche contro la Crimea: 16 velivoli senza pilota sarebbero stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, mentre gli altri nove sarebbero stati neutralizzati da sistemi di difesa elettronica.

Putin: "Nessun cambiamento nell'operazione militare"

Putin assicura però che non ci sarà nessun cambiamento nella guerra in Ucraina. Parlando a San Pietroburgo con alcuni media al termine del vertice con i leader africani ha affermato che "non c'è alcun cambiamento nell'operazione militare speciale in corso" in Ucraina. Putin ha poi precisato che "l'avversario ritira alcune delle unità d'assalto per recuperare forze". "La Russia non può rispettare un cessate il fuoco in Ucraina, perché è Kiev che sta cercando di attaccare", ha concluso, sottolineando che "Il piano di pace per l'Ucraina e l'accordo sul grano non sono in alcun modo collegati".

Kiev: bombardamento russo su scuola a Sumy, un morto e 5 feriti

L’Ucraina dal suo canto rivendica invece un attacco avvenuto sabato al ponte Chongar, all'ingresso della Crimea. Kiev denuncia inoltre che due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un attacco missilistico russo su Zaporizhzhia mentre una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite a causa di un bombardamento russo a un complesso scolastico nella regione ucraina di Sumy. "Un missile nemico ha colpito un istituto scolastico. Gli agenti delle forze dell'ordine sono al lavoro sulla scena per comprendere le conseguenze" spigano le autorità locali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intanto ha visitato a sorpresa una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali nella controffensiva ucraina vicino alla città di Bakhmut.

